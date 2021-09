Ana Rosa Quintana paraliza “Sálvame”: “¡Aquí no se habla de ella!”

Momento tenso el vivido ayer en “Sálvame” con la participación de Laura Fa. Después de haberse despachado a gusto con los colaboradores del programa de Telecinco en una entrevista que le concedió a Gabriel Rufián, ahora se enfrentaba cara a cara con sus propios compañeros de plató.

Pero entre todo el ruido de cruce de acusaciones y sospechas, Lydia Lozano no tuvo más idea que preguntarle a Fa por su opinión sobre Ana Rosa Quintana. La colaboradora ya se había negado con anterioridad a comentar nada sobre la presentadora de los matinales de la cadena: “No puedo decir lo que pienso de Ana Rosa”. Y se mantuvo firme en su argumento: No voy a hablar de ella porque le tengo respeto como presentadora de esta casa, como tampoco dije nada de Susanna Griso”.

Ana Rosa siguió siendo comentado por todos hasta que el director de “Sálvame” David Valldeperas quiso lanzar un aviso a los contertulios. Pero el aviso era muy serio, cortó el programa en seco para gritar “¡Basta, se acabó!. Si digo ya es ya. No hay más”. Fue Kiko el que contestó recordando a sus compañeros que de la presentadora “no se habla”, al ver la reacción de furia del director.

Jorge Javier Intervino defendiendo a Valldeperas y le dijo a Lozano que aquello había sido un “golpe bajo”.