Una presunta violación en el programa “La granja” golpea a la televisión brasileña

Revolución en la televisión brasileña. El programa “A Fazenda”, la versión local de “La granja”, ha abierto una investigación sobre la posible violación de una de las concursantes del reality, al igual que la policía civil de Sao Paulo.

Según ha publicado diario local “Noticias da Tv”, las autoridades están tras la pista de que “una cantante de 29 años está bajo investigación por presunta violación de una mujer vulnerable de 32 años como parte de un reality show”. Los implicados, la corista brasileña Dayane Mello, concursante habitual de formatos como “Gran Hermano VIP” en su edición italiana y otros realities. Según se ha sabido, durante la emisión del programa “A Fazenda “, otro concursante, Nego do Borel , fue expulsado por presuntamente haber violado a la joven. En las imágenes que pudieron ver los espectadores, la chica fue víctima de una agresión sexual hasta que la señal cambió de escenario.

Do Borel ha querido contar su propia versión de lo sucedido a través de sus redes sociales y con un vídeo en Instagram, en el que, entre lágrimas, amenaza con quitarse la vida: “Conocí a Dayane, una persona maravillosa, amable y amigable. Nos gustamos y soy sincero, todavía no entiendo por qué estoy aquí en mi casa. ¿Es porque Dayane se acostó borracha conmigo? Primero quiero disculparme con mi mamá, mi abuela y mis tías que son mujeres. Y luego quería disculparme con todas las mujeres. Incluso si no era una mala persona en ese momento. Después de que ella rechazó mis insinuaciones y nos fuimos a dormir , la policía descubrió que no hubo violación. Pero a pesar de esto, mi familia y yo hemos sido atacados y hemos sido víctimas del racismo. Voy a terminar quitándome la vida y no estoy fanfarroneando. ¡No quiero ser etiquetado como un criminal, hombre! Hay tanta gente por ahí haciendo daño, me pregunto qué hice mal para merecer tanto odio“.

Por su parte, la cuenta oficial de la modelo brasileña, se publicó un comunicado de los trabajadores contra el programa. “A pesar de la expulsión del competidor que puso en riesgo la integridad física de Dayane, el programa optó por imputarla como culpable”. de los abusos sufridos (...) se mostró una narrativa distorsionada de los hechos en la que se ubicaba a la víctima del abuso como alguien que pretendía ponerse en esa situación, además de ficcionar todo lo sucedido para vender una historia construida para el público. El programa incluso desconoce la relación de Dayane con otro participante, con quien intercambió varios besos sin que se la mostraran (...) Se escondieron del público todas las veces que Dayane le dijo (a Do Borel) que se detuviera, que no podía y no quería. Tampoco mostraron los discursos repugnantes del hombre en los que afirmaba que necesitaba concentración para que su pene se pusiera rígido para practicar el acto. Expusieron a Dayane a una conversación con un psicólogo, que parecía más un interrogatorio de hechos que desconocía con el objetivo de inducir muchas de sus respuestas “.

Quizá lo más alarmante es el final del comunicado: “Se le negó el derecho, como víctima, a hablar con las autoridades y abogados sobre lo sucedido, amenazando con la expulsión, en contra de cualquier protocolo y cláusula contractual “.

La cuenta de Instagram oficial de Dayane quiso denunciarlo mostrando algunas escenas del programa concreto.