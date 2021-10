«Moonshine», el ‘Oh Canadá’ de las series incatalogables

Últimamente los resorts parecen estar de moda en el mundo de la ficción. Después de «The White Lotus» o «Nine Perfect Strangers» es Movistar+ la que ofrece una nueva trama en este tipo de alojamientos. «Moonshine» (8 capítulos), que se estrena hoy, ofrece una singular familia de herederos de un resort en Nueva Escocia que competirán por hacerse con el control del negocio.

Cada cual es más variopinto. Rhian, Sammy, Nora y Ryan aparecen capitaneados por Lidia, quien actúa como la líder o personaje dominante. Así, Jennifer Finnigan, conocida por su papel en «Salvation», interpreta a la hermana mayor, una exitosa arquitecta que se marchó a Nueva York en busca de una nueva vida. Cuando Lidia recibe la parte en propiedad de su tía, decide quedarse y remodelar el ‘resort’, para desgracia de sus hermanos. De paso, espera tener la oportunidad de superar antiguas decepciones mientras sobrevive a dos hijos adolescentes y a un matrimonio en crisis. Ella será la que cargue sobre sus hombros la responsabilidad del legado de su familia. Así, esta serie trata uno de los temas fundamentales del mundo empresarial, especialmente de las pymes, como es el peso de la huella que dejan los antecesores. La presión de mantener en una posición elevada el nombre y el trabajo de décadas y décadas.

Lo bueno de que la serie esté ubicada en un resort, es que es una fuente de anécdotas y sucesos surrealistas. Más allá del elenco principal los huéspedes intervendrán constantemente en el argumento. Sin embargo, el género al que pertenece esta ficción no es del todo nítido, ya que aunque tiene evidentes tintes de comedia absurda, también introduce drama e intensos diálogos.

Al igual que otras producciones canadienses como «Anne with an E» y «Orphan Black», a los guiones no les faltan tópicos y recursos narrativos habituales. Al mismo tiempo, su creadora no es otra que Sheri Elwood, autora también de «Lucifer», «Whiskey Cavalier», «Call me Fitz». Por ello, los seguidores de estas series podrán encontrar huellas de Sheri en esta nueva obra, como su particular sentido del humor.

Los mismos productores no han dudado en catalogar a «Moonshine» como un «cruce entre ‘Shameless’ y ‘Succession’», dos de las comedias que más seguidores han acumulado los últimos años en todo el planeta.

Más allá de esta ambiciosa comparación, sus productores también la describen como una «dramedia irreverente trufada de tensiones, dificultades, intrigas de pueblo, investigaciones policiales y un secreto enterrado durante mucho tiempo que amenazará con aniquilar a los Finley-Cullen de una vez por todas. Los golpes bajos se convertirán en el pan de cada día de esta disfuncional familia que hará lo que sea para que nadie los hunda».

Este particular resort tuvo su época de esplendor en los años 70, pero ahora The Moonshine es un destartalado destino de verano en la costa sur de Nueva Escocia que se cae a pedazos. Cuando la hija mayor de los Finley-Cullen, Lidia, regresa a casa por el funeral de su tía descubre que ha heredado una buena parte del negocio familiar. Decide quedarse lo que provoca que sus hermanos se pregunten quién se merece tomar las riendas.

Anastasia Phillips (‘Reign’) como Rhian, Tom Stevens (‘Wayward Pines’) como Ryan, Emma Hunter («Mr. D»), Alexander Nunez («Avocado Toast») como Sammy, completan el elenco. Así, desde hoy mismo Moonshine se suma a la oferta de Movistar, que cuenta con otros recientes estrenos de relumbrón como «La Fortuna», la superproducción de Amenábar.