Nuria Roca: «He rechazado varios proyectos para cumplir este sueño»

La marcha de Mamen Mendizabal del equipo de Más Vale Tarde comenzaba una auténtica revolución en la programación de laSexta. Pocos presentadores conservan el espacio que conducían hace unos meses. Cristina Pardo e Iñaqui López comparten el espacio de Mamen, mientras que seguía vacante el hueco de los domingos que presentaba hasta entonces Cristina, «Liarla Pardo». Pero lejos de continuar con el programa y cambiar solo de presentadora, la cadena decidió dar un giro de formato, convirtiéndolo en un verdadero magacín al que han bautizado como «La Roca». Y como conductora no podrían haber apostado por otra que la presentadora de moda, Nuria Roca, que vive su momento profesional más dulce y polifacético. Un programa con firma propia.

Aunque ya llevaba tiempo como colaboradora de «El Hormiguero», su breve sustitución durante el confinamiento de Pablo Motos la colocó en el epicentro del foco mediático. Una oportunidad para la que demostró estar realmente preparada: «Más que un salto profesional, sustituir a Pablo Motos para mí fue un amplificador, toda España pudo ver y juzgarme como presentadora y afortunadamente las críticas acompañaron». De hecho, poco después le llegaría la oportunidad de presentar un concurso en solitario, el formato internacional «Family Feud», que aterrizaba en España de la mano de Antena 3. Esta primera edición, protagonizada por equipos de celebridades, ha confirmado la gran capacidad de Nuria para tratar con otros rostros famosos, conservando intacta su naturalidad. Así lo demostró en el programa de TNT «Road Trip» junto a las populares Esty Quesada y Carmina Barrios.

En «La Roca» también compartirá plató con otros nombres reconocidos como su marido Juan del Val, Gonzalo Miró, Antonia San Juan o Cayetano Martínez de Irujo. «Creo que mi único secreto con los famosos es tratarles como a cualquier otra persona, con la misma naturalidad. Ojalá se sientan igual de cómodos conmigo como yo con ellos. Por eso me encantaría que apostasen por una temporada más de Family Feud. Me lo he pasado bomba». Así, a pesar de estar inmersa en esta nuevo papel como conductora de uno de los programas más importantes del fin de semana, no quiere renunciar a sus otras facetas profesionales.

Es inevitable que «La Roca» recuerde a la etapa radiofónica de Nuria, de hecho es lo que se pretende, recuperando a muchos de sus tertulianos cuando estaba en las ondas. Además, el espacio se dividirá en tres bloques repartidos en cuatro horas y media, de 15:30 a 20:00 horas. «Aunque haya tres mesas buscaremos sinergias y simpáticas interacciones entre ellas. Es mi formato soñado, tiene de todo. En cuatro horas y media da tiempo a un montón de cosas, a entretener, a informar y a opinar».

En este aluvión de oportunidades Nuria también ha tenido que renunciar a cosas: «He rechazado proyectos por incompatibilidad y otros porque directamente no me han interesado. Estoy haciendo lo que más me apetece, cumpliendo un sueño». Esta aventura nace sin la pretensión de remplazar a «Liarla Pardo» o seguir su línea de contenidos, sino que tiene un espíritu completamente nuevo y diferente. En las tardes de los domingos pueden surgir muchos desafíos, como la extensa duración del programa o la competencia con otros contenidos como el deporte. Pero Nuria tiene claro cuál es su mayor reto en esta primera temporada: «Conquistar al espectador siempre es lo más complicado, la audiencia es lo que más respeto me da. Pero el único camino para hacerlo es construir un gran programa entre todos. Queremos entrar con fuerza en la parrilla pero también pidiendo permiso, queremos que los espectadores vayan conociendo a esta nueva familia».

Por si esto fuera poco, «La Roca» también supone el regreso de la presentadora a laSexta, desde aquella etapa en «¿Quién quiere ser millonario?», de la que guarda un gran recuerdo: «Presentar un formato con tanto peso como ese fue una experiencia que me marcó para siempre». «La Roca», producido por Banijay Iberia y dirigido por Alberto del Pozo también promete importantes invitados cada semana. Mismamente en el debut intervendrá como padrino Pablo Motos, a quien le seguirán figuras del deporte o la cultura.