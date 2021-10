Dabiz Muñoz presenta su nuevo proyecto: RabioXO

Dabiz Muñoz asistió anoche el programa de Antena 3 “El Hormiguero 3.0″. Con ese punto de timidez, lo cierto es que el chef hacía días que había sido galardonado como el Mejor Chef del Mundo, en los recientes galardones celebrados en Amsterdam que lo han elegido como el número 1 de entre los 100 del mundo. «Al día siguiente de recoger el premio me levanté con resaca de emociones y me fui a DiverXO con la sensación de que ahora tengo que cambiarlo todo». Ya avisaba en la entrevista con Pablo Motos del “pudor” que le daba el tema.

Dabiz Muñoz, conocido entre otras cosas por sus tres estrellas Michelin en DiverXo, el segundo chef más joven en conseguirlas, en el caso de Muñoz a los 33, admitió que desde hacía algo más de un año acudía a una psicóloga para que le ayudara a «contextualizar el éxito, la presión, y a vivir la vida mas feliz».

Pero no solo se habló de éxito, el fracaso forma parte del mismo. «Como todo el mundo en la vida he tenido muchos episodios en los que he fracasado, me he caído muchísimas veces. Si de algo estoy muy orgulloso es que he sido capaz de levantarme super rápido. Yo creo que la actitud frente al fracaso me ha hecho ser quien soy. No puedo decir lo mismo de mi actitud ante el éxito. Ante el fracaso me crezco, y el éxito me cuesta enfocarlo inteligentemente», admite.

Nuevo proyecto

Dabiz Muñoz se enfrente a nuevo proyecto: RabioXo el nombre y con un espíritu peculiar. «Se abrirá muy a finales de año», comentó. Será un restaurante de pasta, pero despojado de todo lo que conocemos hasta ahora. «Queremos redefinir nuestros códigos como empresa de restaurantes y a la hora de cocinar». «Imagínate que coges el concepto pasta y lo descontextualizas de cualquier cultura gastronómica. Lo elevas por fuera de todo y lo dejas desprovista de cualquier cosa que tú entiendas lo que es pasta. A partir de ahí vamos a empezar a crear nuestro propio restaurante y nuestro propio lenguaje alrededor de este conjunto de alimentos».

El eterno debate

Y ya al final, con Trancas y Barracas, surge el gran debate sobre la tortilla de patatas. ¿Con o sin cebolla? Casi «ofendido» por la pregunta y tras un silencio, sentenció. «Sin cebolla» «Entiendo por qué a la gente le gusta la tortilla con cebolla, pero a mí me parece que ese toque dulzón y ligeramente retostado de la cebolla pochadita que le da a la patata y al huevo no le hace falta, la lleva a un nivel por debajo. Cortar y meterte en la boca una buena tortilla de patata con un huevo campero, suavemente doradita, cuajada por fuera, muy poco hecha por fuero y cremosa es simplemente la perfección». Palabra del mejor chef del mundo.