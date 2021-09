Dabiz Muñoz, mejor cocinero del mundo

El cocinero ha sido reconocido como “El mejor Cocinero del Mundo”, tras haber alcanzado el número 1 del Top 100 mundial de la lista internacional The Best Chef Awards, en una gala presencial con el lema “Back to LIVE. Back to reality”, celebrada en Ámsterdam.

“Obtener el número uno en los premios Best Chef Awards es la mayor alegría. Un orgullo y una responsabilidad increíbles. ¡¡¡El jodidamente más grande!!! Para mí, The Best Chef Awards es una de las publicaciones más prestigiosas del mundo en la actualidad, y un premio como este es un sueño hecho realidad, que reconoce muchos años de creatividad, dedicación, pasión y trabajo duro. Los últimos años en el mundo XO han sido muy intensos y brutales, pero mi equipo y yo tenemos claro que esto es solo el comienzo, y lo mejor está por llegar. No hay límites a la vista.” comenta Dabiz muy emocionado con el premio.

Este galardón no puede llegar en un mejor momento para Dabiz, quién la semana pasada recibía en París el Premio a la Innovación por la lista francesa “La Liste” y su rostro aparecía en los quioscos del país por ser portada de la revista “Forbes” España, que le ha distinguido como uno de los 100 españoles más creativos en el mundo de los negocios.

Esta lista celebra un año más la estupenda forma en la que se encuentra la gastronomía española, puesto que, acompañando muy de cerca en la lista a Dabiz, encontramos a Andoni Luis Aduriz, del restaurante Mugaritz, en el número 3, y entre los premiados también está Joan Roca, de El Celler de Can Roca, que ha sido distinguido con el Best Chef Science Award.

The Best Chefs Awards elabora anualmente esta lista, que reconoce a los mejores 100 cocineros del mundo y es votada por los propios chefs y profesionales del sector. Y este es uno de los motivos que hace aún más especial este reconocimiento para Dabiz, que con este galardón se afianza a nivel mundial como uno de los cocineros más importantes e influyentes del momento. Estos reconocimientos se suceden tras unos duros meses en los que Dabiz ha demostrado, una vez más, su tenacidad y cultura de esfuerzo, aprovechado este tiempo para dar forma a nuevos proyectos, que se han ido materializando desde entonces. Uno de los más destacables es su delivery, GoXO, con el que ha logrado conquistar, por el momento, los hogares de Madrid y Barcelona y al que siguió la creación de un food truck con concepto de comida más casual. Esta apuesta por democratizar y popularizar su cocina le ha hecho acercarse aún más al público, que ahora tiene opciones para disfrutar de las creaciones de Dabiz en cualquier situación. Con estos dos últimos y nuevos conceptos el UniverXO de Dabiz se posiciona como un referente gastronómico encabezado por el restaurante DiverXO, con tres estrellas Michelin, que es uno de los restaurantes más singulares y únicos del mundo, donde hay que esperar meses para poder conseguir una reserva, y donde también juega un papel fundamental su formato más casual, StreetXO, que se ha convertido en un lugar de referencia en este segmento tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

El premio recogido esta noche es un reconocimiento más a la trayectoria de Dabiz, autoexigente y perfeccionista, cuya creatividad sin barreras lo han llevado a convertirse ya y pese a su juventud, en un referente de la cocina a nivel mundial.