Recomendamos... Por Jesús Palacios

SERIES PRINCIPALES

Descanse en paz… o no

A DOS METROS BAJO TIERRA

Estados Unidos, 2001-2005, COMEDIA DRAMÁTICA. 46-72 minutos. (5 temporadas, 63 episodios).

La muerte no es cosa de risa… ¿o sí? Hace veinte años el guionista y productor Alan Ball nos enseñó que no existe ningún tabú para una buena serie, haciendo historia de la televisión con este clásico sobre dos hermanos propietarios de una funeraria muy especial, donde los muertos no dudan en darnos también su opinión sobre las cosas de la vida. Humor negro, culebrón, erotismo y hasta crimen: una lección de vida, felizmente amoral. HBOMax

Bollywood noir

SACRED GAMES

India, 2018-2019. THRILLER. 43-58 minutos (2 temporadas, 16 episodios).

La primera serie original Netflix producida en India, adaptación de la novela del mismo título de Vikram Chandra. El incorruptible inspector Singh de la policía de Bombay acepta el desafío del gánster y genio del hampa Ganesh Gaitonde, que le llevará a descubrir secretas conexiones con su propio padre y un plan criminal mucho mayor de lo esperado. NETFLIX.

Superhéroes en el sótano

LAB RATS

Estados Unidos, 2012-2020, COMEDIA SUPERHÉROES, 22 minutos (5 temporadas, 98 episodios).

Estos son los superhéroes que nos gustan: absurdos, divertidos, jóvenes y para toda la familia. Tres adolescente biónicos descubren el mundo gracias a su nuevo hermanastro, que los saca de fiesta para presumir de hermanos mayores. DISNEY+.

My Jamaican Guy

SMALL AXE

Canadá, Reino Unido, 2020. DRAMA, 60 minutos (5 episodios).

El prestigioso Steve McQueen produce, escribe y dirige esta miniserie de cinco largometrajes independientes, que pasan revista a la importancia de la comunidad caribeña afincada en Inglaterra, a lo largo de su difícil lucha contra el racismo. MOVISTAR+.

Con cinco basta

CINCO EN FAMILIA

Estados Unidos, 2020, DRAMA JUVENIL, 45 minutos. (1 temporada, 10 episodios).

Eficaz reinvención y puesta al día de la clásica serie de los 90. Los cinco hermanos Acosta deben aceptar que sus padres han sido deportados a México, salir adelante e intentar que vuelvan a reunirse con ellos. CANAL ORANGE.

PELÍCULAS

LA NOCHE DE HALLOWEEN

DARK. 11:25

Estados Unidos, 1978. La original e insuperable primera aparición de Michael Myers, por obra y gracia de un Carpenter en pleno esplendor. Jamie Lee Curtis era joven y gritaba y corría como nadie.

HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL

LA SEXTA. 15:45

Reino Unido, Estados Unidos, 2001. Comenzaba la gran aventura de Harry Potter y aún estaba todo lleno de color, humor y diversión. Luego vendrían tiempos más oscuros, pero esta nos gusta mucho. Dirige Chris Columbus.

EL ROSTRO IMPENETRABLE

TRECE. 17:30

Estados Unidos, 1961. Marlon Brando se dirige a sí mismo, después de echar a Kubrick, en este excelente wéstern psicológico, según novela de Charles Neider. Pero va Karl Malden y le roba el show.

SUPERMAN

LA 2. 22:04

Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Suiza, Francia, 1978. Richard Donner nos hizo volar, pasando un rato inolvidable con esta ejemplar película de superhéroes, cuando eran menos atormentados, serios y llorones. El mejor Superman de la historia del cine.