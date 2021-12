Blanca Portillo, en el nombre de 2021, “tenéis la sensación de estar viviendo en una película”

Daniel Guzmán no llega a entrar en el monólogo de 2021, que no es nada menos que de Blanca Portillo para despedir este año en el Telediario de La 1, pero no le permiten acceder al teatro. Que lo intente al año que viene, le dicen. “A saber dónde estoy el año que viene”, responde. Pocas frases nos han marcado y nos identifica tanto en los últimos tiempos.

La inestabilidad nos ha obligado a movernos en el abismo. Lo sabemos. Bien. “Ejemplares habéis sido en ir a vacunaros y también los sanitarios. Los pequeños recibiendo las primeras dosis. Pequeños grandes héroes. Estar así hace un año era una quimera. Lo es para otros países. Y aquí muchos que no quieren vacunarse”, comenta este año que dejamos atrás a través de Blanca Portillo.

Filomena y el Capitolio

En plena tercera ola, “muchos os helasteis. Al principio tuvo su gracia y luego la dejó de tener. Y mientras fuera todo era blanco vimos cómo personajes salidos de una serie asaltaban el Capitolio”.

Eran tan solo los primeros días del mes de enero, que nos hizo temblar. “En ocasiones sabéis bien lo que digo si tenéis la sensación de que estáis viviendo una película. Que se lo digan a los canarios y ese volcán que ha arrasado con tantas cosas. “El hogar al que tanto costó dar calidez sepultado por un mar negro que parece inagotable”.

Habló Blanca Portillo sobre las redes sociales y cómo están cambiando cuestiones fundamentales. “Buscáis la aceptación de quien no conocéis y os olvidáis a quien tenéis al lado”.

La tragedia humanitaria de Afganistán, la desesperación, “uno de los grandes problemas es que la mitad de la tierra quiere vivir como vive la otra mitad. Tener problemas, pero de primer mundo. Por eso se lanzan en embarcaciones precarias a un mar hostil”.

El éxito de Isabel Díaz Ayuso, el adiós de Iglesias o la defensa de la eutanasia como “una muerte digna”.

El suicidio

“El suicidio, la salud mental necesitan salir del armario del que muchos parecen querer meterlo. De salud mental hablasteis en agosto cuando una mujer dijo que paraba, que no podía más, que la presión era demasiada y los focos queman”.

El adiós de Gasol y la retirada de Messi.

Volvieron a abrir las puertas a los espectadores los estadios, los teatros y los cines. “Aunque los cines no se llenan”.

Recordó Blanca aquellos Goya desde casa, el regreso de los conciertos. Y el corazón helado de todas las personas que tuvimos que despedir a través de un poema de Luis García Montero.

Y ya fuera del teatro, un guiño a Lorca para recordar que 85 años después todavía hay delitos de odio.

Con la interpretación por parte de “Los Secretos” y Nina de “Pero a tu lado” llega al hora de la verdadera despedida de esta edición especial de Telediario.

Con guion y dirección de Carlos del Amor y realización de Antonio Casado, este resumen con producción íntegra de los servicios informativos de TVE ha sido rodado con ópticas y cámaras que quieren lograr una estética muy cinematográfica. A las 21:00 horas volverá a emitirse.

Blanca Portillo ha cogido así el testigo de José Coronado el año pasado y José Sacristán el anterior.