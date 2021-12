Anne Igartiburu, sobre Pedroche, “no es una cuestión de cuánta piel enseña, sino qué mensaje hay”

Anne Igartiburu se enfrenta esta noche a su edición número 17 de las campanadas y lo hace de manera ininterrumpida. Lo que viene siendo todo un clásico de la Nochevieja y de las uvas. Ha ido cambiando todo, o casi, menos ella. De hecho, hace apenas unas horas se conocía que su compañera, otra mítica de la pequeña pantalla, Ana Obregón iba a ser baja al contagiarse, como tanta gente en estas fechas con Covid. De hecho, será Jacob Petrus quien le acompañe esta noche. “Voy a llevar la estrella que llevé hace dos años, de Raffaella Carrá, que era y sigue siendo mi maestra, y este año le hago un guiño”, reconoce en una entrevista a Marcos Méndez en el digital Vertele.

Un recuerdo especial en este último día del año hay para las personas que hemos perdido. Y entre ellas se encuentra recientemente la actriz Verónica Forqué: “tenemos que poner más atención en las personas que quizás, en un momento dado, son más vulnerables y tienen menos recursos emocionales para salir adelante de un golpe como este. Se está haciendo más evidente la necesidad de ser considerados, y no solamente nosotros como ciudadanos, sino también las instituciones. Se ha ido escondiendo durante siglos cuando había un problema con la mala gestión emocional, con una enfermedad mental. Yo estoy ahora con el libro de Ángel Martín, por ejemplo, porque le voy a hacer una visita, y este libro habla perfectamente de cómo se vive en primera persona el dolor en el proceso de no estar bien”, reconocía en la entrevista al mismo medio.

Pedroche y sus vestidos

Hablando de la competencia, sale la retransmisión de Antena 3 de Cristina Pedroche y Anne lo tiene claro: “Me parece una muestra de creatividad, de hacer un guiño con su vestuario, que también es una herramienta de trabajo como cualquier otra. Normalmente son guiños y una declaración de intenciones sobre algo, no es solamente el vestido, es que hay ahí una chica que está trabajando muchísimo. Me encanta, qué te voy a decir. A mí Cristina me parece estupenda, haga lo que haga, y siempre le da una vuelta de tuerca, se arriesga y no es una cuestión de cuánta piel enseña o cuánta deja de enseñar, sino qué mensaje hay y cuál es el guiño que hace a una generación de comunicadoras que están libres de cualquier tipo de estereotipo, y que ella también está buscando su sitio, su espacio, y arriesga. Y me parece muy bien”.