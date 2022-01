Empieza «La Voz Senior»: sin vergüenza, sin miedo

Por fin ha llegado el momento. Antena 3 estrena esta noche en prime time «La Voz Senior», una de las ediciones más esperadas por lo diferente que es a sus hermanas, «La Voz» y «La Voz junior». Eva González será la encargada de hacer llegar hasta nuestras casas las voces de la experiencia musical que contarán con las tablas de Antonio Orozco, David Bustamante, Niña Pastori y José Mercé como coaches. El formato conserva la salud y cerró con buenos números su final en diciembre en la noche del sábado: fue líder absoluta con un 16,7% de cuota de pantalla y lo más seguido entre la oferta estelar con 1.798.000 espectadores.

«'’La Voz Senior’' tiene la particularidad de que es donde se viven las historias más emotivas y divertidas porque los concursantes buscan esa segunda oportunidad, sin miedo”, detalló Carmen Ferreiro, directora de Entretenimiento de Atresmedia TV en la presentación. Pastori y Mercé vienen de ser asesores y ahora pasan a ocupar la silla por derecho propio. «Es ‘’La Voz’' más especial sin lugar a dudas», dijo el cantaor en su intervención. «Digo la verdad: aprendemos mucho, hay personas maravillosas que no se han podido dedicar a esto por X, porque eran tiempos muy difíciles o porque igual el marido no les dejaba, y hoy en día se ven en este gran escenario». Niña Pastori quiso recalcar las diferencias con las otras entregas del formato: «Es muy bonito. Si son jóvenes tenemos nosotros que aportarles. Pero en senior todos tienen una experiencia, que es un grado, y han tenido muchas vivencias y tienen claro su estilo, las canciones que les gustan». Producido por Atresmedia Televisión en colaboración con Boomerang TV, «La Voz» hizo un casting presencial en seis ciudades españolas a 300 personas (de 2.000 solicitudes) hasta dejar a 20 con 5 concursantes por equipo, como explicó Encarna Pardo, directora de Boomerang TV Entretenimiento. En total , cuatro programas: dos audiciones, asaltos y la gran final. Entre los alicientes entre los concursantes, contar este año con el de más edad que ha participado en el talent, una persona de 95 años que concursa con su hijo de 64.

Lo que les da la gana

«Siempre piensan que empieza algo bonito», dice Antonio Orozco del estreno de «La Voz Senior», que habló de que a pesar de la difícil situación de la pandemia y otras desgracias, y de que viven «en una sociedad que les estigmatiza mucho el llegar a esas edad (mayores de 60 años). Cuando se van de aquí, se van con esa ilusión de haber empezado un nuevo proyecto. Este programa es igual a emoción y felicidad». David Bustamante, conocedor de todo el formato asegura que le sorprendió gratamente que «el nivel de casting es soberbio, no se lo puede perder nadie. El nivel de las voces... las mantienen muy jóvenes. Me han dado una lección y me recuerdan por qué empecé en la música, además de respeto por las tablas. Nos traen historias maravillosas y haremos un repaso por los clásicos, canciones que conocemos todos».

Eva González adelantó que en esta edición «el público tendrá más peso en el programa porque siempre que terminan de actuar miran agradecidos a las gradas». Se refiere a lo que matizó Bustamante: «Nosotros elegimos un 50%, el público elige el otro 50%». González también se siente muy cerca de «La Voz Senior», porque los concursantes «son los que menos caso me hacen. Ellos salen al plató y hacen lo que les da la gana. Los mayores pasan olímpicamente de todo. Si quieren cantar con Bustamante cantan con él y lo piden con toda esa poca vergüenza que le queda con los años».