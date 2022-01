Nía se defiende de su gala de TCMS: “¿Imitar a un negro es mi zona de confort?, ¿porque soy negra?”

Gran noche para la cantante Nía Correia. Es la segunda vez que gana una gala de “Tu cara me suena”, en esta ocasión con un espectacular imitación de Jennifer Hudson. Aprovechó su victoria para hacer una defensa de la salud mental y tuvo que rebatir en redes las acusaciones de “mimada” por el jurado.

Nía fue la última en actuar en la gala e interpretó “One night only” y que inmediatamente la clasificó en la primera posición con 48 puntos, ya que los jurados votaron cada uno 12 puntos, el máximo permitido, mientras que el público estuvo de acuerdo con la excelencia del número. Tras su victoria recibió el premio de 3.000 euros que donó a la ONG, La Barandilla, que cuida la salud mental y la reinserción de personas con barreras sensoriales y mentales: ““En 2020 la primera causa de muerte en España es el suicidio, sobre todo en jóvenes, y creo que la gente no le presta atención a la salud mental. Es muy importante de lo que tenemos que ser muy conscientes”.

Nos vamos a dormir con lágrimas todavia por la emocion de la acruacion de @NiaCorreia, pero sobretodo queriamos despecirnos hoy con el grandisimo discurso sobre la #SaludMental que ha realizado Nia dandole visibilidad a este tema tan importante #TCMS8 pic.twitter.com/rMrrxt85TZ — Club de Fans Nia (@ClubdeFansDeNia) January 15, 2022

Continuó explicando el caso de un amigo “cuya madre se suicidó” y creo Stop Suicidios: “Hay problemas que tenemos todos, es súper importante que nos inculquen este tipo de cosas desde pequeños”. Las redes sociales alabaron este alegato, aunque por otro lado la propia Nía tuvo que enfrentarse a una crítica que parece que le hacen mucho y le molesta sobremanera.

Defenserse

Así que cuando la gente ha revisitado el programa, todos se han alegrado por la intérprete, que apesar de haber ganado ha tenido que defenderse en redes de algunas críticas imcomprensibles. “#TCMS8 y como no, otro negro para Nia … la mimada del programa. Sacadla de su zona de confort como hacéis con los demás”.

Inmeditamente ha contestado desde su cuenta personal: “Caballero por qué dan por hecho que imitar a un negro es mi zona de confort? Porque soy negra? Ufffff ya va bueno Ni Lil Nass , ni Antonio Machin , ni Jennifer Hudson , ni Alicia Keys y puedo seguir pero no se han emitido” También quiso aclarar que “hasta ahora la única persona a la que imité que es " mi zona de confort” es Celia Cruz y fue la gala de Navidad”.

Como ella misma asegura, parece estar ligeramente harta: " Los argumentos para decir que no estoy trabajando como los demás ya empiezan a tocarme la moral y solo pasa porque ustedes no están acostumbrados a ver a un negro en un programa de tv es lo único que me hace justificar la cantidad de tonterías que leo”. Doble aplauso para Nía.