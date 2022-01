¿Quién es William Levy, galán de moda y obsesión de Mercedes Milá?

De momento sus apariciones en cine son modestas (”El club de las madres solteras”), pero su apuesta por algunas series de televisión están consiguiendo levantar los comentarios sobre el actor de moda. William Levy conoce el éxito gracias a su papel protagonista en “Café con aroma de mujer” y acaba de confirmar que protagonizará la ficción “Montecristo”, una revisión moderna del conde más famoso de Dumas.

Pero, ¿Quién es William Levy? El actor de 41 años, estadounidense de origen cubano que consiguió acaparar todas las miradas cuando apareció en el videoclip de Jennifer López de su tema “I’m Into You” y que muestra a un Levy saliendo del agua sin camiseta. De hecho no lleva camiseta durante todo el vídeo musical (La playa es una excusa).

William Levy ha llevado una vida bastante azarosa. Nació en Cuba en 1980 y cuenta que fue criado por su abuelo y su madre y abandonado por su padre. Con tan solo 15 años y ante la situación económica personal y familiar decidió huir a Estados Unidos amparado por su padrastro.

Su primer intento profesional fue como jugador de bésibol y así tuvo acceso a una beca deportiva para estudiar ADE. Pero pronto se cruzarían en su vida ofertas para posar con marcas de ropa muy conocida, como Dolce & Gabbana, y además las primeras ofertas televisivas en realities como “Isla de la tentación”. En 2002 conoció a su mujer, la actriz Elizabeth Gutiérrez. Se casarón un año después y tienen dos hijos en común.

En el año 2000 comenzó una meteórica carrera por las telenovelas participando en series como “Acorralada”, “Mi vida eres tú” o “Olvidarte Jamás”. Pero la gran oferta llega años más tarde con “Café con aroma de mujer” un remake creado por Netflix que se ha colado entre las más vistas en España y algunos países latinoamericanos. Además, esta semana se daba a conocer que será protagonista de una revisión modernizada del clásico de Dumas sobre el Conde de Montecristo con Secuoya Studios.

La obsesión de Mercedes Milá

Pues resulta que la periodista ha compartido en su Instagram y que ya tiene récords de “me gusta”. “Instagram es un invento diabólico. Hace meses, años que lo uso y lo disfruto. Pero este fin de semana me ha sucedido algo más: la cara de un hombre me ha trastornado las horas”, así comienza el texto de la presentadora que acompaña un collage de fotos de... William Levy.

“Busqué en todas las estanterías; en todos los pozos y allí donde llegaba lograba la satisfacción y la alegría”, continuó Milá hasta que llegó al meollo: “Un cubano ha invadido Instagram y a mí ya no me gusta mirar la cara de ningún hombre más. William Levy, amo a la madre que te parió. No se puede hacer nada más perfecto!!!!!!!!!!! Gracias señora!!!!!!”, termina diciendo ante el asombro de sus seguidores.

La publicación ha sido refrendada por Sofía Suescun con un “Ya te digo”, mientras que el resto de seguidores alababan su buen gusto.