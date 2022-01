Hermida, aún positivo en covid, no podrá actuar en la final de Benidorm Fest

“No puede ser, como era de esperar, pero estoy feliz por todo lo que me ha dado y me está dando este maravilloso Benidorm Fest. Me quedo con unas ganas increíbles de cantar y poner mi corazón en ese escenario”, ha anunciado el propio músico gaditano en sus redes junto a una imagen del dispositivo de análisis.

Fue el pasado martes cuando Hermida, al empezar a sentir síntomas, se practicó la primera prueba y dio positivo en covid-19, por lo que quedó confinado en la habitación de su hotel en Benidorm (Alicante).

Al no haber podido aún ensayar en el escenario del Palau d’Esports L’Illa, no existía grabación alternativa y, en lugar de una actuación, se reprodujo el videoclip de su canción candidata, “Quién lo diría”, tal y como recogen las bases para este supuesto por enfermedad.

A pesar de ello, el joven cantante y compositor logró su clasificación con esta bucólica balada de sabor andaluz en la segunda semifinal, celebrada el jueves.

Es más, Hermida obtuvo 76 puntos, 30 de ellos por la máxima nota del voto demoscópico, que es fruto de la decisión de una muestra de 350 personas seleccionadas por Ipsos que intenta reflejar la proporción de la sociedad española por edad, sexo y comunidad autónoma.

Como sucedió en su semifinal, “Quién lo diría” volverá a sonar en la final a través del videoclip, en una gala en la que también competirán por representar a España en Eurovisión los artistas Rigoberta Bandini (“Ay Mama”), Chanel (“SloMo”), Tanxugueiras (“Terra”), Rayden (“Calle de la llorería”), Xeinn (“Eco”), Blanca Paloma (“Secreto de agua”) y Varry Brava (“Raffaella”).