Dimite el presidente de CNN, Jeff Zucker, por no revelar su relación con una alta ejecutiva de la compañía

El presidente de CNN, Jeff Zucker, considerado una de las figuras más poderosas de los medios de comunicación, dimitió de su cargo tras las investigaciones del presentador Chris Cuomo que descubrieron que no reveló una relación con una colega con la que ha trabajado durante más de 20 años. Zucker, de 56 años, tuvo una relación con Allison Gollust, vicepresidenta ejecutiva y directora de marketing de CNN Worldwide.

Allison Gollust FOTO: Mike Groll AP

Según se ha sabido, su relación habría comenzado a finales de 2010 cuando trabajaban juntos en la NBC y ambos están divorciados. “Como parte de la investigación sobre el mandato de Chris Cuomo en CNN, me preguntaron sobre una relación consensuada con mi colega más cercana, alguien con quien he trabajado durante más de 20 años”, escribió en un memorando interno a sus colegas. “Reconocí que la relación evolucionó en los últimos años. Se me pidió que lo revelara cuando comenzó, pero no lo hice. Me equivoqué”.

“Jeff y yo hemos sido amigos cercanos y socios profesionales durante más de 20 años”, escribió Gollust. “Recientemente, nuestra relación cambió durante la Covid. Lamento no haberlo revelado en el momento adecuado. Estoy increíblemente orgulloso de mi tiempo en CNN y espero continuar con el gran trabajo que hacemos todos los días”.