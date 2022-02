Loles León aclara la leyenda sobre si “acosó” a Pedro Almodóvar para que le diera trabajo

La actriz Loles León visitó el programa de Nuria Roca de laSexta para promocionar su nueva obra teatral “Una noche con ella”. Durante la entrevista, en la que aprovecharon para hacer repaso de algunos de los momento más relevantes de su vida, Nuria se interesó por cómo habían sido los comienzos.

“Desde que llegué a Madrid en los años 80 siempre he llamado a las puertas de todas las productoras. Les enseñaba mi trabajo y les preguntaba si les interesaba mi perfil. Para el cine hacía lo mismo, me acercaba al director que me gustaba y le preguntaba si tenía algún papelito para la próxima película. Yo no pedía dinero, pedía trabajo que yo podía ofrecerles”, relató Loles.

Incidió en la importancia de recordar al sector constantemente que estás: “Si tú no apareces y le dices que estás actuando en un sitio y le pides que te vaya a ver, ellos no lo saben”. Momento en el que señaló que con Pedro Almodóvar fue así: “Estrené en Madrid le dije que, por favor, que si podía venir y dijo que pa’lante que le gustaba mucho y mira dónde hemos llegado”, recordaba ya entre risas.

“A los actores y actrices les cuesta mucho hacer eso. Ahora están los representantes pero a mí me gusta mucho el trato de tú a tú. Si me gusta un director se lo digo”, reconocía, aclarando la leyenda sobre que ella había acosado al cineasta hasta que le contrató.

La anécdota con Madonna

La invitada al programa de laSexta contó la divertida anécdota que tuvo en una fiesta con Pedro Almodóvar y Madonna. Ella le cantó las cuarenta a la artista estadounidense porque ésta no le estaba prestando atención. “Yo estaba allí cantando y ella estaba de espaldas y le dije: ‘No, cariño. Mírame porque estoy trabajando para ti’”, manifestó.