“A través de mi ventana”: el fenómeno que vino de Wattpad

Hace poco menos de seis años, la escritora venezolana Ariana Godoy publicaba el primer capítulo de lo que luego se transformaría en «A través de mi ventana». Quizá, no sería tan apropiado usar «publicar» como «subir». Aficionada a los relatos para jóvenes adultos, y también a las continuaciones ficcionadas de obras más relevantes —lo que se conoce en el mundillo como «fanfic» y cuyo máximo exponente quizá sea la saga de «Cincuenta sombras de Grey» como reimaginación sexual de «Crepúsculo»—, Godoy escribía en la plataforma Wattpad. Dicho sitio, célebre desde hace décadas entre los aficionados a la lectura y lugar de encuentro de las pasiones desatadas de quienes quieren imaginar más de lo que los autores quieren dar, cuenta con una particularidad: los lectores, además de hacer críticas o compartir sus gustos, pueden comentar párrafo a párrafo la lectura en cuestión, convirtiendo la escritura en un proceso casi de diálogo y eliminando el concepto de lo unidireccional hegemónico de la literatura.

Más de 250 millones de lecturas, un suculento contrato de publicación en todo el mundo hispanohablante y el interés de Netflix después, Godoy habló con LA RAZÓN sobre la adaptación de su novela al cine, a cuyos mandos se sitúa el director Marçal Forés: «No tuve miedo de lo que se iba a hacer con mi trabajo. Ni siquiera en la elipsis. Como existe la posibilidad de comentar por párrafos, la gente puede señalar sus momentos favoritos y yo puedo incluso leer los comentarios que hacen. Si un párrafo tiene 100 y el siguiente 20.000, ya sabes dónde está la frase o el momento icónico. Son los mismos lectores quienes eligen. Así es como decides que algo tiene que estar. Me ahorró mucho trabajo», confiesa la escritora, que ha trabajado también en el guion junto al propio Forés y Eduard Sola («Barcelona, noche de invierno»)

Un romance urbanita

«Si tuviera que explicarle el fenómeno a alguien, lo primero que le diría es que no se asuste. Hay un mundo en Internet que me hizo sentirme muy mayor y abrumado por lo grande que era. Para la adaptación, conté con cierta ventaja, porque pude conocer a Ariana mucho antes de que ella me conociera a mí, gracias a su canal de Youtube, por ejemplo. Me hice fan antes de colaborador», explica un Forés que, pese a cambiar radicalmente de tono —su anterior trabajo, «Amor eterno», fue independiente, en género, y en clave LGBT—, sigue acercándose con acierto a la explosión sexual de la adolescencia con la ciudad condal como escenario privilegiado: «Teníamos claro que queríamos arraigar el relato en la realidad de la Barcelona contemporánea. Con sus paisajes y su música de hoy en día. Eso fue la mecha, y también hacer que la película se nutriera no solo de esa imagen sino del talento que hay en esa escena», añade sobre una «playlist» por la que desfilan artistas como Marc Seguí.

El elenco no puede ser más perfecto. Veo a Raquel y Ares en cada escena Ariana Godoy

Pero, ¿de qué trata «A través de mi ventana»? Tanto el libro como la película nos presentan a Raquel (aquí interpretada por Clara Galle), una chica introvertida que está completamente enamorada y obsesionada por su vecino, Ares, el joven heredero de una de las grandes empresas del país con el que, por cuestiones urbanísticas, comparte manzana. Por culpa de la contraseña del Wi-Fi de Raquel, como no podía ser de otra manera, Ares se da cuenta de lo que siente por él su vecina, y ahí comienza un enredo en el que también se verán envueltos sus amigos, Yoshi y Daniela, y los hermanos de Ares, Apolo y Artemis. «Lo que teníamos claro es que más que el ‘’look’' o el aspecto físico, lo que no podíamos traicionar era la química entre Raquel y Ares. Hicimos pruebas de química entre nuestros “finalistas” y, entre Clara y Julio había algo muy particular, muy propio y muy bonito en pantalla. Se decidió por sí solo, casi», explica Forés sobre la elección del joven elenco, antes de que Godoy complete la satisfacción: «Veo absolutamente a Raquel y Ares. Y a todos. El cásting fue demasiado exacto. Veo a mis personajes por todas partes, incluso en sus perfiles de Instagram. Son exactamente iguales a lo que imaginé. Estoy muy contenta», añade.

En los tiempos que corren, tendría poco sentido que la historia de amor fuera la que hemos visto mil veces, con ese triunfo del amor heterosexual del que estamos hartos, y de ahí el giro de una trama que tiene en cuenta varias sensibilidades: «Siempre tuvimos en mente que debía ser una película que no se encerrase en algo demasiado concreto, o único, o en una historia entre dos heterosexuales blancos», opina Forés antes de que la autora cierre cualquier debate: «Siento que el alma de la película, igual que la del libro, es entretener. La ficción lo que busca es entretener y que nos olvidemos un poquito de la realidad de ahí fuera».