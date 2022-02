Antonio Resines se confiesa con Pablo Motos en “El Hormiguero”: “Pensé que habían pasado cinco días”

Noche intensa en “El Hormiguero” la de este lunes 14 de febrero en el que esperábamos encontrarnos con Manuel Carrasco que presenta nuevo disco. Pero al otro lado de una videoconferencia muy especial esperaba el actor Antonio Resines, que confesó cómo vivió los 48 días en los que estuvo ingresado en la UCI.

“Estamos con Manuel Carrasco, pero dejadme que haga una cosa importante”, interrumpió de pronto Motos el programa, a la vez que explicaba el shock que supuso para todos “que nos dijeron que Antonio Resines estaba con Covid, nos dijeron que Antonio Resines estaba en el hospital; y esta noche Antonio Resines está con nosotros”.

Con sus gafas caladas y cara de cansancio, el actor recibía con agrado el aplauso del público y del propio presentador. “Ese Pablo, ¿que qué tal estáis?”, preguntó Resines a un Pablo Motos que no podía contener la emoción: “Cojonudos después de oir tu voz y te vemos bien. Amigo, la última vez que hablamos tú y yo en persona, estabas negativo porque viniste ese día. Al día siguiente me mandaste un mensaje y me dijiste ‘‘cuidaros que he dado positivo”.

“Fue el día que esuve con Javier Cámara, ¿te acuerdas? Me hice test de antígenos, con Adrián, que está aquí”, comenzó relatando Resines que continuó explicando que “al día siguiente rodé la película con Santiago Segura, y estaba como con un poco de fiebre y al día siguiente di positivo, me hice PCR, dio positivo”.

Pero lo peor estaba por llegar. “La semana siguiente fue la debacle que el 22-23 me recuerdo tosiendo muy mal y de repente me llevaron al hospital y ya no me acuerdo de nada”. Además aseguró haber estado desorientado: “Yo pensé que habían pasado cinco días, como un pequeño desmayo. Y cuando me desperté el veititantos de enero me quedé acojonao”.

Quiso dejar claro que “es muy complicado” y adelantó que iba a ser muy breve: “Me canso al hablar. Hay que apoyar la Sanidad pública como sea”. Motos matizó entonces con el actor que no se había “enterado” de aquellos días ingresado. Aprovechó Resines entonces para contar pensamientos que se le cruzaron estando allí. “Yo estaba en otro mundo, paralelo, que tenía que ver con la realidad. Es que si lo cuento van a pensar que estoy loco (interrumpía)”.

Siguió relatando que era un mundo con similitudes con el nuestro, “y se pasa muy mal porque no controlas. Le ha pasado a todo el mundo. Lo bueno es que hay gente que es asombroso, estudian, se dejan la vida. Había 97 personas cuando yo entré en la UCI; nos hemos salvado 80. Que tiene narices″, relató el actor que tuvo que parar al emocionarse.

“Has adelgazado un poco. Que tampoco te venía mal”, bromeó Motos, que se encontró con el Resines contestatario de siempre: “Es que tú eres hipervigoréxico”, le espetó haciendo reir a todo el plató y al propio actor. “También confesó que tiene una atrofia del 80%, “no tengo músculos. Ando mal, con andador. Lo demás me recuperaré. Hace falta esfuerzo. Me he librado de una, macho”.

En ese momento apareció la relación entre Manuel Carrasco y Antonio Resines de mano del cantante: “Él me llamó hace unos meses para pedirme que cantara a unos niños que él tenía apadrinados con su mujer. Y lo hoce encantado les grabé un vídeo”. Aprovechó el artista para hablar en nombre “de todo este país y que no sólo eres un gran actor, pero eres una grandísima persona u te queremos todos muchísimo”. Tras estas palabras el ruido de los aplausos fue ensordecedor

Motos le confesó por su parte al actor que mientras que él considera que hay enfrentamiento y odio si que había “unanimidad. Lo que todo el mundo quiere al final en la vida es que le quieran. Y a te quiere todo el mundo. Y eso es acojonante. Y no es una frase vacía, te lo digo de verdad, que las hemos pasado canutas aquí, hablábamos todo el rato de cómo estabas. Primero contestabas a los mensajes y luego ya no”.

“Inmediatamente que entras en el sitio este te tienen que quitar el móvil. Hablé contigo y con Jorge pero no recuerdo bien de qué. Me estaba desgastando, utilizando aire que me hacía bien. La gente sepa que es una cosa muy seria, que todo el mndo se vacune y se lo tome en serio”.