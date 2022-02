Primeras palabras de Antonio Resines tras recibir el alta: “He pasado momentos más que complicados”

Antonio Resines ha ganado su larga batalla contra el coronavirus. El actor ingresó hace más de cuarenta días en el hospital, y la mayor parte del tiempo lo pasó en la UCI a consecuencia de la gravedad de la situación. Ayer, por fin recibió el alta y pudo marcharse a su casa a continuar recuperándose de una enfermedad que, como él mimo ha podido comprobar, todavía hace estragos en el mundo. Desde allí, el que fuera protagonista de ‘Los Serrano’ ha querido enviar un comunicado escrito de su puño y letra en el que, entre otras cosas, agradece el interés y la preocupación que todo el mundo ha mostrado por su estado de salud.

“Como ya sabéis por el comunicado que ha difundido el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, ayer por la tarde me dieron el alta hospitalaria, aunque me queda un tiempo de recuperación en casa, para que me puedan dar el alta definitiva”, comienza Antonio Resines en su escrito. “Quería dar las gracias al equipo de la UCI Biblioteca, y del pabellón de COVID 4/100, a todos (médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, limpiadoras,…) porque aparte de habernos tratado a mi familia y a mí con un cariño enorme, me han salvado literalmente la vida, porque he pasado momentos más que complicados”, añade el actor.

El artista también se muestra agradecido con “todas las personas anónimas que se han preocupado por mí, me han enviado mensajes de apoyo, han rezado por mí o simplemente me han deseado todo lo mejor”. Antonio Resines señala que “la avalancha (de muestras de apoyo) ha sido impresionante, y darme cuenta que tanta gente que ni siquiera me conoce me tiene tanto cariño, me ha emocionado profundamente”.

Antonio Resines en una imagen de archivo FOTO: Gtres

Además, Resines también da las gracias a muchos actores, como Loles León o Juan Echanove, que mostraron su preocupación por él públicamente y le mostraron su apoyo de forma incondicional. “Han estado puntualmente informados por Ana y por mí hijo Ricardo, porque sé lo pendientes que han estado de los partes y que los han contestado todos los días. Ha sido un soporte fundamental para ellos”, apunta el actor.

Tampoco se olvida de los medios de comunicación, a quien Resines agradece “el respeto y el cariño con que han tratado el tema, sobre todo en los momentos más complicados”. Por último, el intérprete también dedica unas bonitas palabras a su familia y seres queridos, “que sé lo mal que lo han pasado y cómo han apoyado a Ana y Ricardo todo este tiempo”.

Por último, Antonio Resines ha manifestado su deseo de atender personalmente a los medios cuando esté recuperado, pero ahora le resulta imposible porque “decir más de tres frases seguidas, de momento me agota”.