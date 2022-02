Penélope Cruz cuenta “lo más fuerte” que le ha pasado con un director de cine en “El Hormiguero”

Penélope Cruz no es solo la actriz española más internacional sino que además en los últimos días ha vuelto a ser noticia por partida doble al estar nominada para los Oscar por su interpretación en la película de Pedro Almodóvar “Madres paralelas”, mientras que a Javier Bardem, su marido, lo han nominado por Desi Arnaz en «Being the Ricardos».

Uno de los programas estrella de Antena 3, “El Hormiguero 3.0″ comenzó la semana con la visita de la actriz para presentar otra película junto a Antonio Banderas y el argentino Óscar Martínez, “Competencia oficial”, que se estrena el 24 de febrero.

“Es una sensación muy buena, muy surrealista y muy bonita. No esperamos que nos lo den a ninguno de los dos. Haremos una fiesta igualmente”, apuntaba Penélope sobre la nominación a los Oscar, suya y de su marido Javier Bardem al preguntarle Pablo Motos.

A colación de la película se habló del ego, “se ven aspectos de nuestro mundo y extrapolables a otros mundos muy divertidos”, apuntaba Antonio Banderas, mientras Penélope recordaba alguna anécdota divertida a la que se había enfrentado: “Lo más fuerte que me ha pasado es que en una reunión me preguntaron si me comía la ropa cuando no me gustaba. No entendía nada y me contó que hubo una actriz que lo hacía. Lo investigué y era verdad. Ella me preguntaba si era una de estas o era más normal”.

Así contaba entre risas la actriz madrileña preguntada por Pablo Motos sobre esas excentricidades que se habían encontrado a lo largo de los años.