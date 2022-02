RTVE Play muestra las “Raíces” de Carlos Maldonado

Carlos Maldonado es lo que ves cuando hablas con él. Sus palabras son claras y directas y ya en 2015 tenía claro cuando ganó la tercera edición del talent culinario “MasterChef”, que su camino iba a estar siempre en la sencillez y en la verdad. Y así nos lo muestra “Raíces”, el documental que ya está disponible en RTVE Play y que en dos capítulos dirigidos por Hernán Zin, nos da el secreto del primer ganador de “MasterChef” en conseguir una estrella Michelin.

‘Raíces’ es una serie documental que viaja a los orígenes del chef Carlos Maldonado. “Una mirada retrospectiva hacia ese joven rebelde que acompañaba a su padre en la venta ambulante, que conquistó a casi cuatro millones de espectadores al ganar la tercera edición de ‘MasterChef’ y que se ha convertido en el primer aspirante del mundo en conseguir una estrella Michelin en un restaurante propio”, ha querido resaltar la cadena pública, que consigue un producto sin censura, con la mirada puesta en los verdaderos protagonistas de las raíces del cocinero, su familia y su ciudad, Talavera de la Reina.

Carlos en la graciosa escena de la moto FOTO: Cecilia Bayonas RTVE

Su padre, su madre, amigos que no lo cuentan todo, Macarena Rey, CEO de Shine Iberia, productora detrás de “MasterChef”, sus juces, la propia mujer de Carlos y él mismo sentado en su habitación de la casa familiar, dan al relato la veracidad mientras conocemos de primera mano el camino desde el talent culinario hasta la estrella Michelin. Pero lo que es más importante, cómo un accidente de moto cambió la vida de un chico que no iba bien encaminado.

Una serie documental que Carlos define como: “Entretenido, divertido, rompedor, transgresor y cuenta el día a día de una persona normal, que es lo más bonito”. Si aún no te has decidido a verlo, él mismo te cuenta las razones por las que no te tienes que perder. “”Todos tenemos una historia que debe ser contada, y esto es una parte de una persona que pasa por la calle y se hace un documental sobre ella. Una persona cualquiera, el día a día de una persona cualquiera. Es muy bonito”, dice a las cámaras.