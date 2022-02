Los premios MIM homenajean a Verónica Forqué y Antonio Resines

Ayer, el Jurado de los Premios MIM, impulsados por Egeda (la entidad que reúne de productores españoles), premiaba a las mejores series españolas del pasado año. La gala se había pospuesto meses antes a causa de Omnicron. De hecho, Anabel Alonso, quien recibía un premio extraordinario por su carrera reconocía de broma que «cuando me lo dijeron en marzo me hizo mucha ilusión porque a mí no me suelen dar muchos premios. Sin embargo, casi un año después casi se me han quitado un poco las ganas». La cómica dedicó el premio a su compañero Antonio Resines, con quien comenzó en la profesión. El actor había sido el elegido para entregarle el premio a Anabel, pero se está recuperando aún de las consecuencias del covid.

Pero el momento más emotivo de la gala llegó con el recuerdo a la trayectoria de la recientemente fallecida Verónica Forqué. Las mujeres fueron las grandes protagonistas de la noche. La actriz Mina El Hammani recibió el premio Cocacola a mejor Promesa, de manos de Elena Furiase. Mina El Hammani, recordó durante su discurso cuando de niña soñaba con interpretar todo tipo de papeles, sin tener en cuenta su identidad cultural. Vicky Luengo, al recibir su premio por Antidisturbios como Mejor Actriz de Drama, también quiso dedicarle el galardón a todas sus compañeras.

Precisamente, «Antidisturbios» fue la gran ganadora de la noche, llevándose los premios a mejor Miniserie, mejor dirección y mejores actores de drama, incluyendo el de Hovik, que no pudo estar presente en la gala. Sin embargo, durante los discursos nada revelaron sobre la cancelación de Antidisturbios, después de que todo parecía indicar que habría segunda temporada. La que sí tendrá continuación es Nasdrovia, la serie de Movistar+ que ya está inmersa en la promoción de su nueva temporada. La serie de nombre impronunciable se llevó el premio a mejor serie y actor de comedia. Quien tampoco pudo recoger su galardón fue Alex de la Iglesia por 30 Monedas, ya que se encuentra en pleno rodaje de la segunda temporada. La serie de HBO fue nombrada como mejor drama del pasado año. Por último las series diarias, que cada vez están más amenazadas tuvieron su momento de reivindicarse, recordando la dificultad que a día de hoy tiene este tipo de producciones.

MEJOR DIRECCIÓN

• Alejandro Amenábar por ‘La Fortuna’

• Alejandro Martín por ‘Maricón perdido’

• Álex de la Iglesia por ‘30 Monedas’

• Miguel Esteban y Marc Vigil por ‘Nasdrovia’

• Rodrigo Sorogoyen y Borja Soler por ‘Antidisturbios’

MEJOR GUIÓN

• Miguel Esteban, Raúl Navarro y Marc Crehuet por ‘El Vecino’

• Borja Glez. Santaolalla, Diana Rojo, Eva Baeza, Ángel Trulan, Aitor Santos y Ana Boyero por ‘#Luimelia’

• Isabel Peña, Rodrigo Sorogoyen y Eduardo Villanueva por ‘Antidisturbios’

• Fran Araújo, Pepe Coira, Araceli Gonda, Lidia Fraga y Eligio R. Montero por ‘Hierro’

• Cristóbal Garrido y Adolfo Valor por ‘Reyes de la noche’

MEJOR ACTOR DRAMA

• Ernesto Alterio por ‘Alguien tiene que morir’

• Hovik Keucherian por ‘Antidisturbios’

• Karra Elejalde por ‘La fortuna’

• Roberto Enríquez por ‘La cocinera de Castamar’

• Unax Ugalde por ‘Ana Tramel’

MEJOR ACTOR COMEDIA

• Alfonso Lara por ‘Señoras del (H)ampa’

• Carlos González por ‘Maricón perdido’

• Luis Bermejo por ‘Nasdrovia’

• Miki Esparbé por ‘Reyes de la noche’

• Quim Gutiérrez por ‘El vecino’

MEJOR ACTRIZ DRAMA

• Bárbara Lennie por ‘El desorden que dejas’

• Carmen Maura por ‘Alguien tiene que morir’

• Inma Cuesta por ‘El desorden que dejas’

• Irene Escolar por ‘Dime quién soy’

• Vicky Luengo por ‘Antidisturbios’

MEJOR ACTRIZ COMEDIA

• Alba Flores por ‘Maricón Perdido’

• Ana Milán por ‘By Ana Milán’

• Candela Peña por ‘Maricón perdido’

• Carmen Maura por ‘Deudas’

• Macarena Gómez por ‘La que se avecina’

PREMIO DAMA A MEJOR SERIE DIARIA

• ‘Acacias 38′, una producción de RTVE en colaboración con Boomerang TV.

• ‘Amar es para siempre’, una serie de Atresmedia TV en colaboración con Diagonal TV (Banijay Iberia).

• ‘Mercado Central’, una producción de RTVE en colaboración con Diagonal TV.

• ‘Servir y proteger’, una producción de RTVE en colaboración con Plano a Plano.

PREMIO DAMA A MEJOR MINISERIE

• Ana Tramel, una serie producida por RTVE en colaboración con Tornasol Films y Deaplaneta

• ‘Antidisturbios’, una producción original de Movistar+ en colaboración con The Lab y Caballo Films

• ‘El desorden que dejas’, una serie de Netflix producida por Vaca Films

• ‘La fortuna’, una producción original de Movistar+ en asociación con AMC Studios y en colaboración con Mod pictures.

• ‘Reyes de la noche’, una producción original de Movistar+ en colaboración con Zeta Studios

PREMIO DAMA A MEJOR SERIE DE COMEDIA

• ‘#Liumelia’, una serie de Atresmedia TV en colaboración con Diagonal TV (Banijay Iberia)

• ‘El vecino’, una serie de Netflix producida por Zeta Studios

• ‘Maricón perdido’, una serie original de Tnt/Warnermedia

• ‘Nasdrovia’, una serie original de Movistar+ en colaboración con Globomedia.

• ‘Valeria’, una serie de Netflix producida por Plano a plano

PREMIO DAMA A MEJOR SERIE DRAMA

• ‘30 Monedas’, una producción de Pokeepsie films para HBO Europe

• ‘Estoy vivo’, una serie producida por RTVE encolaboración con Globomedia y Good Mood

• ‘Hierro’, una producción original de Movistar+ en colaboración con Portocabo, Arte France y Atlantique Productions

• ‘La casa de papel’, una serie de Netflix producida por Vancouver Media

• ‘Merlí Sapere Aude’, una producción original de Movistar+ en colaboración con Veranda TV