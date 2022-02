El creador de «Aquí No Hay Quien Viva» quiere convertir la serie en un juego de mesa

Pasen los años que pasen, Aquí No Hay Quien Viva seguirá siendo un mito de nuestra televisión. En Antena 3 firmaría una época dorada en la que se consagrarían muchas de las estrellas de la comedia nacional. La serie de Antena 3 que todavía se puede seguir disfrutando en los canales temáticos de Atresmedia y hasta en plataformas como Netflix creó prácticamente un nuevo genero de ficción, la comedia vecinal.

Las surrealistas tramas de aquellos disparatados y entrañables vecinos, que luego tendrían también una larga vida fuera de Atresmedia, han cobrado ahora la vida en forma de juego de mesa. De hecho, no es la primera serie que se adapta al formato juego, después de que Friends haya sacado hasta su propio Lego o la saga Monopoly haya homenajeado ya a varias series.

Los creadores del juego han solicitado por redes la colaboración para conseguir los derechos de la productora para poder utilizar los nombres de los personajes. El juego consiste en una baraja de cartas en la que aparecen ilustrados todos los miembros de aquel elenco. Una de las dudas que surgen es si conseguirán el permiso para replicar la imagen de aquellos actores que ya han fallecido.

Vamos a hacer un poquito de fuerza entre todos, que el trabajo lo merece. #ANHQV #Atresmedia https://t.co/DFVmpSQ2g4 — Alberto Caballero (@alber_caballero) February 25, 2022

El proyecto parece tan avanzado que hasta ya tiene la bendición del creador de la serie Alberto Caballero, quien se ha comprometido a hacer lo que esté en su mano, reconociendo el gran trabajo creativa de este juego. Por su parte, los diseñadores del juego no las tienen aún así todas consigo y no descartan que el proyecto al final no vea la luz.