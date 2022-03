Bender sí tendrá finalmente su mítica voz en el regreso de «Futurama»

El actor de doblaje, ese gran desconocido. Hace unos días nos despedíamos de la voz de el personaje de Los Simpson Barney, interpretada por Luis Marín. Algunas de estas voces, como la de Hommer o el eterno Mickey Mouse nos acompañan durante toda nuestra vida, haciéndonos caer en la magia de que fuesen personajes con voz propia. Pero detrás de ellas está el trabajo y la dedicación de toda una vida. Precisamente, John DiMaggio ha querido representar al orgullo de su profesión en la ultima oportunidad que ha tenido para hacerlo.

La productora de la mítica serie Futurama contactaba recientemente con él para el regreso de la ficción. Sin embargo, él mismo hacía público que las negociaciones no iban a buen puerto ya que la oferta económica no le parecía apropiada. Si las productoras invierten todos sus recursos en volver a contratar a actores para sus remakes o regresos de series, por qué no hacerlo con el doblaje.

Precisamente, la oleada de críticas que despertó en la comunidad de fans de Futurama que la mítica voz de Bender no estuviese entre el elenco ha precipitado la gran noticia. El propio John DiMaggio ha comunicado ahora que finalmente, la última oferta de la productora sí ha cumplido sus pretensiones y estará en este regreso de la serie.

“¡Estamos de vuelta, baby! Muy agradecido por el amor y el apoyo de los fans y colegas durante todo este tiempo (especialmente mi esposa, Kate), y no puedo esperar para volver a trabajar con mi familia Futurama. #Bendergate ha terminado oficialmente, así que ponlo en la parte trasera de un estante detrás de las decoraciones navideñas, o tal vez en ese cajón de la cocina con toda la otra basura que pones ahí como pegamento viejo e inutilizable, o tal vez incluso ponlo en un frasco donde te guardas los pedos”, ha tirado así de su comedia para acoger de nuevo a su mítico personaje.