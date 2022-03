Las lágrimas de María Casado ante Pedro Ruiz por la audiencia de su programa

Programa intenso el de este miércoles 2 de marzo para la periodista María Casado, que actualmente presenta “Las tres puertas” en Televisión Española, y que cada semana recibe la visita de tres famosos para una entrevista en profundidad. En esta ocasión se sentaron a hablar con Casado, José Sacristán, Beatriz Luengo y Yotuel, Raquel Sánchez Silva y Pedro Ruiz. Todo transcurrió con normalidad hasta que a Pedro Ruiz se le ocurrió hacer de entrevistador y María Casado acabó con lágrimas de procupación por el futuro de su programa.

María Casado comenzó sus entrevistas de este miércoles con su compañera Raquel Sánchez Silva, ambas identificadas con presentar unos informativos y hablaron de los proyectos de “Maestros de la costura” que ahora emite RTVE. Luego Sacristán, Goya de honor, se sentó para hablar de cine. Beatriz Luengo y Yotuel formaron una unidad para hablar sobre su relación y las dificultades que puede conllevar la convivencia y un trabajo exigente.

Y llegó el momento de entrevistar al maestro de la televisión, Pedro Ruiz. Ambos estuvieron comentando el momento actual de la industria televisiva. Ruiz no pudo contenerse y tomó las riendas de la conversación y llegó incluso a convertirse en el entrevistador. “¿Estás preocupada por algo?”, quiso saber Ruiz. “Bueno, con esto”, contestó Casado mirando al plató y señalando el set con un gesto de la mano y una sonrisa entrecortada.

“¿Con este programa?, ¿por qué?”, siguió preguntando Ruiz que vio la emoción en los ojos de la periodista. En ese momento y visiblemente nerviosa, María Casado se ha emocionado hasta las lágrimas que ha querido contener Ruiz con una llamada a la calma y relatando algo que le ha dicho en otras ocasiones cuando han hablado: “A sonreir. Es mucho más difícil desintoxicar que intoxicar”. En opinión del showman, recalcó, “los medios ofrecen más dinero por ensuciar que por limpiar. Lo cual es imposible de tragar”.

En esa línea, Ruiz, siguió explicando cómo “te ofrecen un montón de dinero por meterte en una isla y hacer no sé qué cosas. Pero por limpiar les parece mucho más fácil. No, señores, es mucho más difícil limpiar que ensuciar. Y tiene mucho más mérito”. Para terminar ha querido darle otro consejo vital: “Este programa limpia. Tendrá la audiencia que tenga, pero los números no son el alma de la vida”. “Desde luego”, ha contestado Casado.