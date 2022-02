“Futurama” regresa a la televisión más de 20 años después de su estreno

Los fans de “Futurama”, la serie de animación creada por Matt Groening, llevamos 20 años viviendo de las rentas. Para amantes del humor y dibujos del americano, teníamos que conformarnos con las renovaciones de “Los Simpson”. Ahora, y tras aquel triste 2003 cuando nos despedimos de Fry, Bender y los demás. Disney+ acaba de anunciar que la serie regresará a la televisión más de 20 años después de su debut con una veintena de nuevos episodios que podrán verse en la plataforma estadounidense Hulu, propiedad de Disney.

Groening, que también es el responsable de “The Simpsons”, volverá a hacerse cargo de la trama junto a David X. Cohen y el resto del reparto que daba voz a los personajes en la versión original, estrenada en 1999 en el canal Fox. ”Cuando se nos presentó la oportunidad de entregar nuevos episodios de ‘Futurama’, no pudimos resistirnos”, dijo en un comunicado el presidente de contenido original Hulu, Craig Erwich, quien recordó que la serie “allanó el camino de la animación para adultos”.

“Me fascina la idea de pensar en el futuro. En realidad, me fascina cualquier cosa que no sea el presente”, ha declarado David X. Cohen. “Es un gran honor volver a anunciar el regreso triunfal de “Futurama” antes de que nos la vuelvan a cancelar inesperadamente”, ha comentado Matt Groening.

Aunque “The Simpsons” es la serie de dibujos más longeva de la televisión y cuenta con innumerables reconocimientos, muchos fans del género tienen predilección por “Futurama”, que tras su cancelación en 2003 alcanzó el estatus de culto. La serie contará con 20 nuevos episodios que empezarán a producirse en febrero para estrenarse en 2023. El reparto de voces en su versión original contará con las estrellas Billy West, Katey Sagal, Tress MacNeille, Maurice LaMarche, Lauren Tom, Phil LaMarr y David Herman.

“Lo que me encanta de la animación es que una serie puede hacer una pausa y reanudarse años más tarde y continuarse donde lo dejó, incluso en una plataforma diferente. Y “Futurama” es una de esas series. Recuperar el genio creativo de Matt y David para realizar episodios totalmente nuevos me produce una satisfacción difícil de explicar. Me fascina que este extraordinario tándem cuente más historias y que nuestro equipo de Planet Express viva más aventuras juntos. Es una victoria para los fans que adoran la serie desde sus principios y también para los que la descubrirán por primera vez”, ha asegurado Marci Proietto, Director de 20th Television Animation.

La ficción está ambientada en una hipotética Nueva York futurista en la que aparece Fry, un repartidor de pizza bastante descontento con su vida que el día de Fin de Año de 1999 se despierta en el 3000. Fry logra trabajo en Planet Express Corporation, un servicio de paquetería que realiza repartos por los cinco cuadrantes del universo y entabla amistad con Leela, una alienígena que conduce la nave de reparto.

El canal Comedy Central recuperó el formato en 2008 con una temporada nueva, pero canceló su emisión en 2013. A partir de 2023, “Futurama” encontrará una tercera vida en Hulu, una plataforma de ‘streaming’ conocida por alojar series emblemáticas de animación para adultos como “American Dad”, “Family Guy” y “Rick and Morty”.

“Futurama” ha ganado seis Emmy® , incluyendo dos Premios al Programa Animado Más Destacado, siete Premios Annie, dos Premios Environmental Media y dos Premios del Writer’s Guild of America. Durante sus siete temporadas, que abarcan dos décadas, se produjeron 140 episodios originales, y el último se emitió el 4 de septiembre de 2013.