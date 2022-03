María Peláe, de ser fan de Rocío Jurado a compartir meme con ella

Los Morancos, Loles León, Lydia Bosch o David Fernández, consagrados referentes de la comedia nacional, estaban llamados a ser las auténticas estrellas de la novena edición de «Tu Cara Me Suena». De hecho, a Los Morancos habían estado convenciéndoles durante años. Sin embargo, y más allá de los momentazos que han dejado estos humoristas y actrices, esta edición ha servido para impulsar prometedoras carreras musicales, como las de Nia, Agoney, Rasel o María Peláe. Estas cuatro voces, más la de la cómica y presentadora del programa de Europa FM «Cuerpo Especial» Eva Soriano, se clasificaban para la gran final de esta noche, que Antena 3 emitirá a las 22:00 horas. Los presentadores de Atresmedia Roberto Leal y José Yélamo serán los invitados que clausurarán esta edición.

Nia y Agoney, a pesar de contar con dos de las mejores voces del programa, colocaban en sus hipótesis a María Peláe como favorita. La artista malagueña tira de humildad para deshacerse de esta etiqueta: «Es que ellos dos son mis niños mimados, nos queremos con locura. Pero cuando escuché que habían dicho eso casi me da algo», confiesa riéndose. Precisamente, con Nia Correia, la gran favorita y primera clasificada, acaba de grabar su nuevo trabajo «Cómo están las cosas». «Es un placer trabajar con alguien que tiene una sonrisa desde primera hora y pase lo que pase. Se contagia», confiesa.

En su web oficial menciona a Lola Flores y Rocío Jurado como dos de sus mayores referentes, y así lo ha demostrado imitando a ambas en el programa y a Flores en la final de hoy. «Tengo un inmenso respeto por su familia. Compartir actuación con Rosario Flores ya fue de infarto e imitar a la Jurado lo mismo. ¡Hasta han hecho un meme con mi reacción cuando el pulsador me asignó a Rocío Jurado!», recuerda María. También tuvo la oportunidad de compartir escenario con Pastora Soler. «Las dos son corazones con patas. Se implicaron mucho para que la imitación quedase lo mejor posible». La cantante también ha imitado a otros referentes femeninos como Madonna, Miley Cirus o Nathy Peluso. Aunque la que más le ha marcado profesionalmente es su imitación de Emily Estefan: «He decidido que mi trayectoria profesional quede marcada de alguna forma por este paso en televisión. Por ejemplo, en mi próxima gira voy a incluir los movimientos de baquetas que aprendí con la imitación de Estefan». Así, María no renuncia a que la imitación acabe inundando su estilo artístico.

Esta edición ha contado con artistas de distintas generaciones, desde mitos como Los Morancos hasta carreras que acaban de arrancar. Ella está justo en el término medio. «De lo que mejor me llevo son las conversaciones con Loles León o Los Morancos. Jamás habría soñado poder aprender tanto de su experiencia».

A pesar de haberse clasificado para la final, asegura que nunca se ha obsesionado con la competición. «No nos enterábamos ni de la puntuación que llevábamos acumulada», reconoce entre risas María. De hecho otros formatos competitivos como el Benidorm Fest o Eurovisión le dan mucho «respeto»: «Aunque he compuesto dos canciones que han optado a Eurovisión aún no me veo preparada para ir como intérprete. Este año no envié ninguna propuesta y el que viene en principio tampoco lo haré. Aunque no descarto atreverme en el futuro».

El talent show más visto

El formato ha logrado en su novena edición, cuando acaba de cumplir 10 años en Antena 3, su mejor resultado de los últimos cinco años: un 20,6% de cuota de pantalla y una media de 2.354.000 espectadores. Se corona así como líder de los viernes de forma absoluta.

Capitaneado por Manel Fuentes, «Tu cara me suena’» arrasa en todos los targets de edad. Su potencia transversal hace que el programa suba a un 21,9% en target comercial y logre un impresionante 22,1% en jóvenes.

Por la novena edición han pasado más de 20 millones de espectadores únicos. Cada gala mantiene una media de 6,1 millones de espectadores únicos, lo que convierte al formato en uno de los más solventes y potentes de la televisión.

En la final será el público desde sus casas el que elegirá quién es el ganador de la edición. Nia (Whitney Houston), María Peláe (Lola Flores), Agoney (Dimash), Rasel (Elvis Presley) y Eva Soriano (Shakira) se tendrán que ganar el televoto.