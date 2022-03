Juanma Castaño y Miki Nadal, mesa para cinco

Movistar Plus+

Miki Nadal y Juanma Castaño son dos voraces presentadores. Y no sólo porque fueran los ganadores de la última edición de «MasterChef Celebrity», si no porque tan solo cuatro meses después ya se han embarcado en una nueva aventura culinaria. Movistar Plus+ estrena este domingo «Cinco tenedores», un ameno programa con el curioso dúo como presentadores y que tendrá de protagonistas a otros famosos en su órbita.

El planteamiento del programa producido por Shine Iberia es muy sencillo: un famoso, amigo de cualquiera de los dos presentadores, les planteará un reto en la cocina que han de cumplir. Para afrontar el reto y pasar un rato agradable, Nadal y Castaño invitarán a un amigo o amiga famoso cada uno que como pinche, les ayudará a completar la prueba. Durante el programa los invitados contestarán a las preguntas del periodista y del humorista, y todo tiene que estar preparado para pasar revista ante el conocido celebrity que les desafió en una curiosa y amena cena para cinco comensales. Tanto el director de Entretenimiento de Movistar Plus+, Juan Andrés García Ropero «Bropi», como Macarena Rey, CEO de Shine Iberia, insistieron durante la presentación del espacio que se trata de trasladar «las charlas de sobremesa» a la televisión y que el programa recrea los «amores y odios» de ambos presentadores. «Cinco tenedores» podría considerarse una suerte de «desempate» de «MasterChef». Juanma Castaño destacó que considera muy «difícil cocinar y hablar a la vez, aunque hay momentos muy interesantes». Incluso se atrevió a asegurar que «trabajar con Miki empieza a ser un placer». El elenco de invitados comienza este domingo con Carlos Herrera como desafiador y Ana Peleteiro y Leo Harlem como pinches de Castaño y Nadal, respectivamente. En total 6 programas y 18 invitados entre los que se encuentran, José Mercé, Paz Padilla, Carmina Barrios, Ángel Martín, Cayetana Guillén Cuervo, Patricia Conde, Ángel Llàcer, Manolo Lama, Chanel Terrero y Florentino Fernández. Por su parte, Pepe Rodríguez, Daniel Guzmán, Rossy de Palma, José Antonio Camacho y Mercedes Milá, serán los invitados encargados de juzgar los resultados.

El programa, al que Juanma Castaño aseguró que invitaría a Urdangarín, promete diversión gracias a la química entre ambos presentadores, que desecharon que Bertín Osborne fuera el padre del formato de entrevista en la cocina, citando a Elena Santonja y su «Con las manos en la masa». Quizá nos quedemos con la miel en los labios sobre quién es mejor cocinero también esta vez, puesto que el número par de episodios de esta temporada podría desencadenar otro empate. Seguro que mientras, Juanma Castaño y Miki Nadal siguen riéndose.