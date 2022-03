La controvertida opinión de Ramón García sobre el disco de Rosalía: «'Motomami’ es una mierda»

Rosalía acaba de revolucionar las listas de éxitos de medio mundo con su esperado nuevo disco titulado “Motomami” y canciones como “Chicken Teriyaki” o “Hentai”. Aparte de los habituales fans de la cantante catalana, las redes sociales se han volcado con ella que estuvo en nuestro país para promocionar los temas, apareciendo incluso en “El Hormiguero 3.0″ junto a Nuria Roca. Pero alguien ha destacado por todo lo contrario. Ramón García, nuestro “ramonchu” dejó claro en su programa que no le gustaba nada lo nuevo de Rosalía.

Ha sido durante el programa ‘En compañía’, espacio que presenta en la televisión autonómica de Castilla-La Mancha. Durante esta semana, concretamente el lunes, uno de sus colaboradores, el maestro Benji, homenajeaba a Martirio por su cumpleaños y mientras duraba la reproducción de uno de sus temas más famosos, Ramón García quiso compartir que el tema que sonaba, “Las mil calorías”, podía recordarle “a María Peláe, a Rosalía incluso. Te voy a decir una cosa: me gusta bastante más esto que el nuevo disco de Rosalía”.

#Ramonchu no se corta y opina así del nuevo trabajo de @rosalia pic.twitter.com/RNFVuDIfIX — TVMASPI (@sebas_maspons) March 22, 2022

Después quiso preguntarle su opinión al músico: “¿Qué te parece el disco?”. “Yo prefiero no comentar, pero a mí me parece una persona muy sobrevalorada”, contestó el Maestro Benji. Con lo que dio pie a que el propio García soltara una bomba polémica: “A mí el disco me parece una mierda”. Sí quiso dejar claro que “he sido defensor de Rosalía y me encanta Rosalía, pero creo que se ha equivocado de pleno con lo que ha hecho. Igual vende mucho, vende mucho en Estados Unidos, pero se ha ido de lo que queríamos de Rosalía”.

Después de que sus palabras corrieran como la pólvora en redes sociales, este miércoles quiso pedir disculpas por haber vertido estas palabras sobre el nuevo trabajo de la artista. Incluso llegó a ponerse de rodillas mientras sonaba el disco en plató. “Hoy tenemos que pedir disculpas porque el otro día creo que nos excedimos en la crítica sobre el nuevo disco de Rosalía. Una grande, que nos encanta, pero, quizás yo, me pasé un poquito”, fueron las palabras de Ramón García. Pero también quiso aplacar al público de las redes sociales, haciendo extensivas las disculpas a “la gente a la que le gusta la música de Rosalía, que en ningún momento nos hemos querido meter con ellos”.

“Ha sido una opinión de alguien que lleva poniendo música cuarenta años. He sido hasta productor musical, algo sabré”, comentaba García mientras sonaba el disco con otros temas. Y así quiso recalcar que seguía sin estar convencido aunque no utilizara las palabras más adecuadas: “Con el pedazo de voz que tiene, me parece que está desaprovechada en estas canciones”.

Pero estab aclaro que todo era de cara a la galería porque aún así incidió en la ofensa: “Volvemos a pedir nuestras más humildes disculpas a Rosalía, a la discográfica y a todas las personas que se hayan podido sentir ofendidas por nuestra opinión sobre el disco de Rosalía que, efectivamente, es una mierda”.