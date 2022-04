Los reyes de la noche, «made in» Australia

Hace meses Movistar desempolvaba el archivo radifónico de la década de los 80 para recordar, de forma ficcionada, la intensa «guerra» mediática entre José María García y De la Morena, hoy ambos ya fuera de las ondas. De la misma forma en Australia la serie «The Newsreader», que aterriza hoy en Filmin, reflexiona sobre el salvaje ambiente que se respiraba en las redacciones de las televisiones locales en esa misma época. Aun cambiando de idioma, continente y hemisferio las preocupaciones de redactores, presentadores y reporteros eran las mismas. Siempre en busca de la exclusiva.

En «The Newsreader», la actriz Anna Torv (famosa por su papel en la excelente serie «Mindhunter») da vida a una ambiciosa presentadora de informativos pero que a la vez está comprometida con causas sociales como el feminismo o el VIH. Una adelantada a su época. Sin embargo, tendrá que lidiar con un incómodo director de cadena, obsesionado exclusivamente con los niveles de audiencia e ingresos de publicidad y que por lo tanto, evita cualquier tema que pueda resultar incómodo. Pero el personaje de Torv tiene muchas más capas. La serie reflexiona sobre la imagen tan superficial que ofrecen las pantallas. Debajo de la seguridad y contundencia con la que narra las noticias de cada día se esconde una mujer vulnerable y frágil, que se castiga constantemente. Si ese personaje se escapara de los años 80 sería etiquetado como «workaholic».

Este personaje algo desequilibrado emocionalmente encuentra su punto de apoyo, o lo contrario, en el del reportero Dale Jennings (Sam Reid). Lejos de la consagración profesional que goza y sufre Helen, Dale es el contrapunto de ilusión desbordada, propia de un becario o alguien que estrena nuevo trabajo. Sin embargo, pronto mostrará empatía por Helen, a la que lejos de rematar despiadadamente, apoya en su momento de mayor crisis profesional. Incluso, Dale guarda cada cinta de sus intervenciones en televisión y celebra a los cuatro gritos las oportunidades que le prometen en televisión, sin ni siquiera imaginar que no se puedan cumplir.

Más allá de las estructuras de los gigantes de la comunicación, la serie también aborda la vocación que se esconde detrás de cada periodista. Pero sus dotes de comunicación no son las mismas con la cámara encendida y apagada. Detrás del duro carácter que se les suele asociar a las mujeres con elevadas posiciones, como Helen, está una gran profesional para quien lo primero es el trabajo y cuya ética periodística le preocupa hasta el tormento. Esta serie, premiada hasta la saciedad por la Academia australiana de ficción, llega a Filmin solo unos días después de que el canal Cosmo lanzase su último capítulo como entrega semanal

Michael Lucas (Offspring, Five Bedrooms) es el creador y guionista de «The Newsreader». Emma Freeman (Stateless, Love Me) dirige los seis episodios de esta serie, cuyo reparto completan Robert Taylor (Longmire), Stephen Peacocke (Five Bedrooms, Whiskey Tango Foxtrot) y William McInnes (Unfinished Sky, Blue Heelers).

Para rematar, la cuidada banda sonora de «The Newsreader» nos traslada a una época dorada para la música: la década de los años 80. David Bowie, Cyndi Lauper, Phil Collins, Madonna o Eurythmics son algunos de los artistas que suenan en la serie.

Además de la ficción de Movistar mencionada, la profesión periodística ha sido antes abordada en otras series como los poco «Exitosos Pells» o «¿Quién es Anna?», dentro del catálogo de Netflix.