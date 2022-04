Los protagonistas de «Nuestro propio castillo»: «Nadie nos paga; gastamos dinero para trabajar»

Cosmo acaba de estrenar la novena temporada de «Nuestro propio castillo», porque aventurarse a dejarlo todo y mudarse a un chateau francés del siglo XIX para reformarlo lleva su tiempo. Y a eso se dedican profesionalmente Dick y Angel Strawbridge, un curioso matrimonio que junto a sus dos hijos, Arthur y Dorothy, protagonizan esta serie donde van dando vida nueva a cada una de las 45 estancias del castillo y que tiene hasta dos spin off «Nuestro propio castillo. Do it yourself», en la que ayudan a otras parejas que quieren hacer lo mismo, y «Al rescate», con consejos de bricolaje y decoración.

Dick, ¿cómo y cuándo comenzó la idea del programa?

Lo primero fue nuestra decisión de vivir en Francia y cómo nos llevó cuatro años buscar un castillo. Cuando estábamos haciendo eso, descubrimos que era interesante la idea de encontrar un chateau en Francia. Yo era presentador de televisión en ese momento, así que pensamos que si la gente nos seguía durante esto, habría algo de lo que podrían aprender y divertirse un poco.

Angel, ¿qué tiene el castillo de la personalidad de Dick?

Su jardín y todas las cocinas y talleres. Probablemente diría que eso fue todo. Ahora hay un poco de Dick en cada habitación porque cuando hacemos un barrido, tenemos que hacerlo juntos. En realidad, yo soy la persona que está haciendo las bellezas, y Dick hace, yo diría que el 90% de los trabajos como los servicios públicos, la electricidad, la fontanería, y las paredes. Yo me encargo de los colores, los papeles pintados, el mobiliario blando. Soy el último 5-10% que realmente hace que la habitación sea gloriosa.

¿Qué es lo más difícil?

Angel: El programa refleja nuestras vidas. Cada año tenemos un reto diferente, y hemos tenido diferentes niveles de dinero. Así que si nos detenemos, hemos terminado. La cosa más grande fue algo que no se ve en el programa, pero fue salir a América durante semanas haciendo otro programa de televisión. El mayor desafío fue tratar de mantener la entrada de dinero y conseguir trabajo y hacer cosas para nuestra boda. Y una vez hecho esto, conseguir el dinero para tener ingresos y poder seguir renovando.Nuestro mayor enfoque ha sido asegurarnos de que estamos equilibrando la familia, el negocio y las renovaciones. Y todos ellos están unidos.

Dick: hay una cosa muy importante que la gente puede no entender: nadie nos paga por hacer nuestro trabajo. Somos nosotros los que quemamos dinero para hacerlo. En consecuencia, nadie puede decirnos lo que tenemos que hacer o incluso sugerirnos lo que hacemos y eso nos permite mantener nuestra integridad.

¿Cómo ha sido crecer en un castillo para Arthur y Dorothy?

Dick: Recuerdo que cuando compramos el castillo, Angel tenía a Dorothy encima todo el tiempo. Ella era sólo un pequeño bebé. Tenía seis meses. Han crecido sabiendo que tenemos que trabajar para poder hacer cosas y tener cosas bonitas. No importa que vivamos en un castillo. Si viviéramos en cualquier sitio, ese sería el mensaje que les transmitiríamos. El mensaje sería que, si trabajas, obtienes recompensas. Arthur y Dorothy, creo, tendrán una ética de trabajo basada en el hecho de que ven la recompensa del esfuerzo.

Angel: Son felices y están asentados. Cuando la gente va a visitar el castillo, les encanta y charlan. Los niños son nuestra motivación para todo.

Parte del éxito del programa es su relación, ¿Cómo lo hacen?

Dick: ¿Qué cómo lo hacemos? Pues envejeciendo.