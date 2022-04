«Madres. Amor y vida», la temporada inesperada

Vuelve «Madres. Amor y vida» en su cuarta versión. La cuarta temporada con un giro de guion que en ocasiones nos descontextualiza tanto que apenas Olivia nos recuerda donde estamos. Eso no significa que haya perdido emoción la ficción de Amazon Prime Video. Aitor Gabilondo ha sabido tejer de nuevo las historias cambiando el patrón con nuevos personajes y tramas en un viaje radical a otro destino, no menos interesante de lo que nos tiene acostumbrados. Nos encontramos a Nuria Roca entre el elenco de actores como una de las protagonistas de la serie. La doctora Blanca Robledo que tendrá mucho que decir, y que callar. Así es una mediática cirujana que acabará pagando el precio de la fama. «Al principio no fue fácil, porque no había tenido ningún contacto nunca con el tema médico y hacía muchos años que no me metía en una ficción», admite la actriz. «Tenía muchas ganas y eso ha podido con todo. En los programas me pasa igual, hasta que se enciende el piloto rojo paso unos nervios terribles, me quiero ir a mi casa, me duele la tripa, pero luego soy una disfrutona y con la serie igual, ahora estoy deseando compartir el trabajazo de todo este equipo. Ya me veo sin pensar que soy yo».

Aida Folch, que interpreta a Olivia, la peculiar pediatra, sigue siendo el hilo conductor con las temporadas anteriores, pero evoluciona mucho. Tanto en lo profesional, donde decide dejar atrás la especialidad y abrirse paso como cirujana, como en su vida personal: «Me han dado la posibilidad de salirme de la Olivia que conocíamos. Ahora se está reencontrando y cambia de rumbo, quiere otras cosas. Está más relajada y humilde. Le han dado de su propia medicina y lucha por seguir adelante entre su trabajo y su maternidad. Se lo quiere pasar bien, pero no sabe cómo. La seguimos viendo vulnerable y rejuveneciendo», nos adelanta la actriz.

A Nuria Herrero la vemos como Berta, técnico de enfermería, con un personaje encantador que no deja indiferente. Destacaba la intérprete la calidez de los rodajes: «ha sido muy fácil y fluido. Éramos como una pandilla de verano», recuerda mientras nos habla del director, Gabilondo, «Madres es una serie que ya conocen la pócima secreta para saber qué le puede gustar al espectador y da mucha confianza trabajar con él».

Misma opinión comparte otro de los personajes clave de la serie, Mikel, interpretado por Eric Masip, un joven reivindicativo de los derechos de los sanitarios, entre otras muchas cuestiones y que hace de bisagra entre sus propios compañeros. Destaca no solo el trabajo de Aitor Gabilondo en esta serie, «sino la creación de las que le han precedido. Si el guion funciona uno se deja llevar. Y poder disfrutar el camino sin pensar demasiado es lo mejor», admite.

El papel que interpreta defiende los derechos de los sanitarios, «creo que es muy importante visibilizar las cuestiones médicas y en qué situación se enfrentan a los problemas», aunque si hay algo que tiene claro es que «es la serie en la que más me he divertido. He tenido mucha libertad y exploración y el ambiente de trabajo era tremendo y aportaba al personaje. Esa mezcla entre la locura y la seriedad el trabajo».

Cambio drástico

Belén Écija repetía temporada, ahora convertida en cirujana, enfrentándose a un «cambio drástico. La serie tiene mucho ritmo y aunque no deja de lado la parte emocional, se centra mucho en las vidas personales de cada uno», cuenta. El suyo es un personaje cargado de prejuicios. Así nos retrata a Almu. «Le tuve que quitar todas las capas al personaje, porque llega con unos taconazos a trabajar al hospital, que parece una falta de respeto... Lo que más me ha costado es no juzgarla».

Sandra (Júlia Molins) forma parte de los médicos residentes y lo tiene claro: «El espectador podrá empatizar con muchas tramas, es muy familiar». Su personaje hace un recorrido maravilloso: «Ha sido muy chulo, Sandra ha tenido un arco muy agradecido. Comienza muy naif y luego coge carrerilla». «Madres. Amor y vida» está de vuelta.