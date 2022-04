Casi 4 minutos de trailer para la temporada 4 de «Stranger Things»

Netflix ha desvelado hoy el tráiler de la cuarta temporada de Stranger Things, creada por los hermanos Duffer, que se estrenará el próximo 27 de mayo en todo el mundo.

Esta nueva entrega cuenta con nuevas incorporaciones al reparto compuesto por Amybeth McNulty (Anne with an E), Myles Truitt (Queen Sugar, Black Mafia Family), Regina Ting Chen (La reina del Sur, Falcon y el Soldado de Invierno), Grace Van Dien (Las chicas de Manson, El bosque), Jamie Campbell Bower (Cazadores de sombras: Ciudad de hueso, Sweeney Todd: El barbero diabólico de la calle Fleet), Eduardo Franco (Súper empollonas, The Binge), Joseph Quinn (Catherine the Great, Howards End), Sherman Augustus (Into the Badlands, Westworld), Mason Dye (Bosch, Los Goldberg) Nikola Djuricko (Genius, En tierra de sangre y miel), Robert Englund (Franquicia Pesadilla en Elm Street, ‘V’) y Tom Wlaschiha (Juego de tronos, Jack Ryan) se incorporan al reparto de esta nueva entrega de Stranger Things.

Sobre la serie

Han pasado seis meses desde la batalla en el centro comercial Starcourt, que trajo terror y destrucción a Hawkins. Afrontando aún las secuelas, nuestro grupo de amigos está separado por primera vez y tiene que enfrentarse a las complejidades del instituto, lo que no les pone las cosas nada fáciles. En este momento surge una nueva y terrorífica amenaza sobrenatural que plantea un nuevo misterio. Si consiguen resolverlo, podría suponer el fin del Upside Down.

Desde su estreno en 2016, el fenómeno mundial de Stranger Things ha acumulado más de 65 premios y 175 nominaciones, incluyendo las de los Premios Emmy, los Globos de Oro, los Grammy, los SAG, DGA, PGA, WGA, BAFTA, un premio Peabody, el galardón a Programa del Año de AFI, los premios People’s Choice Awards o los Teen Choice Awards, entre muchos otros. La tres veces nominada al Emmy como mejor serie dramática es uno de los títulos más vistos de Netflix, sólo la tercera temporada acumuló 40,7 millones de cuentas familiares en sus primeros cuatro días en el servicio, más que cualquier otra película o serie de Netflix en ese período, y 64 millones de hogares en sus primeras cuatro semanas en Netflix.

La cuarta temporada Stranger Things es una creación de los hermanos Duffer y está producida por Monkey Massacre Productions & 21 Laps Entertainment. Los hermanos Duffer son también los productores ejecutivos de la serie, junto a Shawn Levy y Dan Cohen, de 21 Laps Entertainment, e Iain Paterson.