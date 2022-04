Expulsión en “MasterChef 10″ del concursante más problemático con enfado de Jordi Cruz: “Te falta mucha humildad”

Hay concursantes que casi se les ve venir desde el casting. Un caso muy evidente es el de las cocinas de “MasterChef”, ya que aunque intente un aspirante pasar desapercibido en las pruebas individuales, en aquellas que son por equipos, como las de exteriores, la tensión saca a relucir el auténtico carácter de cada cual. Y eso es lo que pasó este lunes con el segundo expulsado de la décima edición del talent culinario que presentan Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera.

Durante la prueba en exteriores el cubano Giraldo incomodó a todos sus compañeros, sobre todo en la parte en la que llegó a preguntar por diez cosas distintas en cocina. A todo esto añadir su excesiva lentitud y enfrentamientos con algunos compañeros de su equipo como con Patricia que llegó a perder los nervios con él: "Has sido un estorbo (...) No se puede hacer preguntas bobas. ¡Bobas!". La respuesta del aspirante no cayó especialmente bien, ni en el programa ni en redes: "creo que te aprieta mucho el moño".

Encargado de hacer un postre de Vicky de “MasterChef 2″, en la prueba de eliminación, el cocinado fue un desastre. Cuando su actitud no dejaba lugar a los consejos o las reprimendas, el jurado se fue calentando. DUrante la valoración de su plato a Giraldo se le veía soltar risitas algo que molestó sobremanera a Jordi Cruz: “El plato es digno de expulsión. Porque no te lo tomas en serio por reírte en una prueba de eliminación”, le dijo y remató: Te falta mucha humildad”.