El homenaje del diseñador Rubén Galarreta a Chanel

Hasta sus propios muñecos ha conseguido Chanel con su participación como representante española en Eurovisión que tiene su gala final esta noche en Turín. El CM Abel Arana ha compartido en Twitter el diseño que ha creado Rubén Galarreta y ha convertido tres muñecos en nuestra representante y dos de sus bailarines.

Así es el diseño final FOTO: Twitter Abel Arana

Rubén Galarreta participó en 2015 en la pasarela MFSHOW con la colección “The Bindi Show” y el detalle de que a pesar del éxito de sus diseños no salió a saludar tras el desfile... porque su vuelo no había aterrizado desde Nueva Delhi. Riojano del mismo Logroño, estudió en IADE, en Madrid, y después se trasladó a La India y allí desarrolló su carrera y su vida.

De hecho trabajó con Manish Arora llegando a vestir a Lady Gaga. Arora es un diseñador de fama mundial conocido por su astuta artesanía y su atrevido juego de colores y texturas. Ha ganado una celebridad dedicada por sus diseños extravagantes y llenos de patrones, desde Rihanna hasta Paloma Faith.

Según contó en una entrevista, haber vivido en otro país le da otra visión de la moda: “Me gusta y además me permitió alejarme del círculo de la moda, en la que no encajaba porque vi que había muchos intereses y conflictos. Pero ahora lo estoy viviendo de otra manera, me he mudado a Madrid y me gusta estar aquí”.

Antes de su homenaje a Chanel, el diseñador ya había trabajado con humor con montajes sobre “Sexo en Nueva York”, “La casa de las flores” o algunas películas de Disney. Entre las famosas que viste se encuentran Aitana, Brisa Fenoy, Dolores de la Rosa, Lara Sajen , Ana Mena, Conchita Wurst y Mimi. La vocalista de Lola Índigo es una de sus mejores clientas al igual que ha hecho trabajos para hombres como Agoney y Famous.

En el vídeo del homenaje se puede ver el laborioso trabajo para replicar el estilo de Chanel.

Siga aquí el directo de LA RAZÓN de Eurovisión 2022