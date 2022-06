Paz Padilla vuelve a Mediaset tras su despido fulminante

El pasado 20 de enero Paz Padilla presentaba ‘Sálvame’ por última vez. Ese día la humorista protagonizaba una acalorada discusión con Belén Esteban y, molesta ante las insinuaciones de la colaboradora acerca de su presunto negacionismo del Covid, abandonaba el programa.

Mes y medio después, y ante la llamativa ausencia de la gaditana en el espacio, Mediaset confirmaba su despido irrevocable de la cadena 13 años después de su fichaje “por el incumplimiento de su obligación como presentadora, al haber abandonado el programa Sálvame una hora y media antes de su finalización el pasado 20 de enero”.

Volcada en su libro, su obra de teatro y su firma de moda, Paz Padilla evitaba pronunciarse sobre su despido, aunque sí deslizaba en cada una de sus apariciones públicas que estaba feliz y muy tranquila. Además, se filtraba que la humorista había demandado a Mediaset por despido improcedente y que el juicio tendría lugar a finales de mayo que finalmente se traspasó a este viernes 10 de junio.

Una cita en los juzgados que finalmente no tenía lugar al haber llegado a un acuerdo con la cadena. Un acuerdo del que ahora se conocen los detalles, que no son otros que su reincoporación a Mediaset en las mismas condiciones que antes.

Una noticia sorprendente que la cadena ha confirmado este viernes a través de una nota de prensa, en la que informan que Paz Padilla vuelve a formar parte de la plantilla de presentadores de Mediaset y que “la relación contractual” con la gaditana es “exactamente en los mismos términos en los que estaba dicho contrato que le unía a la compañía”.

Además se ha sabido que la incorporación no será inmediata, si no que para que ocurra Padilla debe “finalizar una serie de compromisos profesionales adquiridos en estos últimos meses”. Eso si, por el momento no se sabe si Paz volverá a ‘Sálvame’ o si presentará un nuevo programa con el que regresar por todo lo alto a la que fue su casa en los últimos 13 años. Lo que está claro es que puede que, al menos por un tiempo, la mantengan lejos de algún programa conflictivo. Hace solo unos días el actor David Pareja expresaba la idea de muchos espectadores: “Es una de esas personas que no deberían estar en televisión. Debería tener vetadísimo estar en televisión”.

La nota termina repasando el historial de éxitos con el grupo: “Paz Padilla ha estado vinculada a Mediaset España en distintos formatos, desde ‘Crónicas marcianas’, pasando por ‘Hola, hola, hola’, ‘Got Talent’, ‘A simple vista’, ‘La que se avecina’ o ‘Sálvame’, programa este último en el que ha permanecido una larga etapa comprendida entre 2009 y 2022″.