UGT desvela el sueldo de Imanol Arias: “Es un desagradecido; que no vuelva a TVE”

Aunque es cierto que Radio Televisión Española no reaccionó ante las palabras vertidas por Imanol Arias en el programa “La Kapital” y que cargaban contra el Ente por vetar “Cuéntame cómo pasó” y ser un pozo sin fondo del que quería salir, sí que emitió un comunicado la productora Ganga, encargada de la producción. Finalmente este lunes se ha conocido una circular del sindicato UGT de RTVE en el que ironiza con lo que sufre el actor haciendo la serie y que no debería volver nunca a trabajar para la cadena pública.

El sindicato cita a Arias y su “calentón verborreico” y pide que el asunto no se puede quedar en “un simple lo siento, no volverá a pasar”, como reconoció después el intérprete. UGT dice que no se puede permitir “las falsedades vertidas sobre RTVE y todos sus trabajadores son demasiado graves como para ser subsanadas por unas simples disculpas. Se refieren ahí a cuando Arias se soltó diciendo que las 9.000 personas que trabajan en el Ente “que yo he visto que no hacen nada. Que sobran”.

Citando la entrevista en Tele Bilbao, en el programa de “La Kapital” que presenta Joseba Solozábal, UGT explica que “para Imanol Arias “es insoportable estar en esa cadena” , y de hecho afirma que “no quiero volver, que me liberen ya” . Desde UGT RTVE no podemos permanecer inmunes a tanto dolor y sufrimiento por parte de quien, al parecer, no parece muy dispuesto a marcharse por su propio pie, renunciando a sus más que jugosos emolumentos por programa. Imanol pide socorro al conjunto de la sociedad española, porque obviamente necesita un empujón para verse capaz de acabar con su sufrimiento. Y casi nos grita en esa desesperación por abandonar RTVE cuando afirma que “es insoportable estar en esa cadena”.

Siguiendo con la línea argumental en tono irónico aseguran que “nada justifica el infringir tanto sufrimiento a un ser humano, que lo es, como Imanol Arias”, y tajantemente lo dejan claro: “Imanol Arias no debe volver bajo ningún concepto a trabajar para RTVE , a soportar este castigo. Hágase lo que haya que hacer con Cuéntame , dese el giro que haya que dar para que el sufrimiento de Imanol Arias no se alargue ni un solo segundo más”.

Su sueldo

Además añade que Arias se equivocaba en los números, porque “la plantilla de CRTVE ronda las 6.500 personas”. En ese momento el comunicado desvela a propósito el sueldo del actor por su participación en la serie: “Tanto distorsiona la realidad su sufrimiento que Imanol ve 1.700 millones donde solo hay 1200 millones de presupuesto. Debe ser triste para un actor que cobra 47.000 euros por episodio “alucinar” con este despilfarro de pasta entre tan numeroso ejercito de la vagancia, tanto que se le “fue la olla” y tuvo que ir a los medios para desahogarse en un exabrupto que él mismo califica ahora, tras el público enfado de su productora, de “calentón verborreico”.

Por último y prescindiendo de la ironía ratifican la idea de que “desde UGT RTVE creemos que lo que hay que cortar de raíz es la relación de RTVE con Imanol Arias, porque el daño a esta nuestra casa es INMENSO”, en el sentido de que el Ente está desde hace tiempo intentando recuperar “la pluralidad y la objetividad”. También le mandan un recado directo: “Y por si a Imanol Arias le interesa, le señalamos que lo que vemos nosotros es solo a un DESAGRADECIDO con todas sus letras y en mayúsculas . Lo que vemos es un actor que se hizo y se forjo en y gracias a esta casa, a la que se lo debe todo, y que ahora vomita un montón de basura sobre ella. Un actor con gravísimos problemas fiscales, con tremendas irregularidades en sus obligaciones con “lo público” , y que debería ocuparse de dar explicaciones a la sociedad en lugar de arrojar estiércol sobre ella. Que se vaya YA y que no vuelva JAMÁS”.