Así es “Hermanos”, el nuevo éxito Turco de Atresmedia

«Ser pobre no es sentir el bolsillo vacío, sino no tener a alguien que te sostenga la mano cuando sacas la mano del bolsillo». Esa es la máxima de la familia Eren, protagonista del nuevo éxito turco, la serie «Hermanos», queha estrenado este fin de semana en prime time Antena 3 y que viene precedida de una carrera fulgurante en más de 40 países y arrasando en la actualidad en audiencias en el horario estelar capítulo tras capítulo en sus dos primeras temporadas en Turquía .

A partir de las 22.00 horas, Antena 3 estrenó esta gran historia , ya disponible en Atresplayer Premium, centrada en temas universales como la importancia de los vínculos familiares, justo antes de una nueva entrega de «Infiel», que continúa con la emisión de sus capítulos en la cadena de Atresmedia TV. En ella conocimos a la familia Eren, formada por Kadir (Halit Özgür Sarı) de 19 años, Ömer (Yigit Koçak) y Asiye (Su Burcu Yazgı Coskun), ambos de 17 y la pequeña Emel (Aylin Akpınar), de 6 años, cuatro hermanos que viven una vida feliz y pacífica, con los bolsillos vacíos pero llenos de amor… La serie nos contará cómo enfrentándose a múltiples dificultades salen adelante gracias a que se tienen unos a otros. El hermano mayor, Kadir está dispuesto a dar su vida por el bien del resto de sus hermanos. Mientras salen adelante, Akif se las arreglará para encubrir sus fechorías. Aunque Akif tenga un oscuro pasado y secretos que ocultar a estos cuatro jóvenes, el empresario propondrá un trabajo a Kadir y aceptará a Ömer y Asiye en la ostentosa escuela privada que tiene en propiedad, y el empresario buscará la manera de escapar sin pagar el precio por un crimen cometido en el pasado. El reparto lo completa un elenco de intérpretes respetados como Ahu Yagtu («Mujer»), Cüneyt Mete y Fadik Sevin Atasoy y jóvenes promesas como Onur Seyit Yaran, entre otros.

Premiada

Adquirida ya en más de 40 países, «Hermanos» es una de las ficciones turcas en emisión desde 2021 de mayor éxito, arrasando en la actualidad en audiencias en el horario estelar capítulo tras capítulo en sus dos primeras temporadas en Turquía, siendo aclamada por crítica y público. Cada sábado, la ficción consigue el 26,86% de share en su emisión en prime time. En su desembarco en otros territorios internacionales, como una de las ficciones más vendidas del año en todo el mundo, la serie está obteniendo destacados datos y una calurosa acogida en países de Europa, Latinoamérica y Oriente Medio. «Hermanos» está producida por NGM Media y en la producción ejecutiva figuran nombres como Nazli Hepturk. Este drama cuenta en la dirección con Serkan Birinci y con guionistas como Gül Abus Semerci, entre otros. La composición musical corre a cargo de Alp Yenier, músico, cantautor y compositor de bandas sonoras turcas que ha trabajado en diversas series de éxito internacional como «Inocentes», «Ciudad Cruel», «La Señora Fazilet y sus hijas» o «Cennet», entre otras. Hasta el momento, entre sus muchos y destacados premios están el de Mejor Serie internacional en los International Quality Awards (Reino Unido); Premio a la Mejor nueva serie de Drama de TV y Mejor Drama «teen» del año en TV en los International Awards Summit (Estados Unidos); Mejor Drama de TV del año en los Moonlife Awards (Turquía); Mejor Drama de TV del año en los Bonne Vie Stars (Turquía); Mejor Drama de TV del año en los 25 Gold Lens Awards (Turquía); GQ Hombre del año 2021 en Turquía al actor Onur Seyit Yaran, considerado como la «Estrella más prometedora del año»; Mejor actriz revelación para Su Burcu Yazgı Coskun en los Gold 61 Awards (Turquía); Mejor actor secundario para Onur Seyit Yaran en los Gold 61 Awards (Turquía); Mejor actriz para Fadik Sevin Atasoy en The Best of Time 2022 o Mejor banda sonora en los Premios Cumbre Internacional, entre un largo y amplio listado de galardones en 2021 y 2022.

Un viaje hacia la profundidad de la palabra familia, del significado de ser hermanos, la lucha entre el bien y el mal, madurar antes de tiempo y el valor de la esperanza.