Roberto Leal: «Madrid es el lugar para empezar de cero»

Dicen que el éxito se disfruta el doble cuando se alcanza fuera de casa. Ejemplo de ello son Roberto Leal y Jota Abril, andaluces que hace años vinieron a Madrid en busca de una oportunidad. Para conocer ejemplos como los suyos, la productora de Leal ha creado el formato «Uno de tres millones», que representa la cantidad de personas nacidas fuera de Madrid que residen en la capital. Así el programa, que se estrena hoy dibujará Madrid como el centro neurálgico de la convivencia entre las distintas partes de España y hasta del mundo. Para ejemplificarlo, Jota entrevistará a artistas de éxito como Concha Velasco, Fofito, Boris Izaguirre o Carlos Latre. Pero en este programa hasta el propio Roberto Leal contará cómo fue su encuentro con Madrid hace ya casi 13 años. «Yo venía para dos meses y aquí sigo todavía», recuerda entre risas Roberto a este medio.

Jota y Roberto se conocen desde hace años, cuando sus caminos se cruzaron en RTVE y Leal empezaba su andadura en España Directo, luego también pasarían ambos por Antena 3 en «Espejo Público». «Toda esta experiencia nos ha hecho entender la televisión de la misma forma» aseguran ambos. Ahora vuelven a trabajar juntos en Telemadrid, una cadena que como ambos reconocen «tiene casi consideración de medio nacional». Tanto es así, que ya no sorprende a nadie que muchos de sus protagonistas no hayan nacido en la misma Comunidad, algo que extrañaría más en otras cadenas autonómicas como Canal Sur. Pero aunque ahora ningún acento suene extraño en Telemadrid, Jota reconoce que no siempre fue así: «Cuando yo llegué a las mañanas si que tuve que hacer un esfuerzo por cambiar mi vocalización, pero lo entendí».

Jota, precisamente vivió uno de sus mejores momentos profesionales en esta cadena, y también una de sus anécdotas más curiosas. «Hace años, cuando las nuevas plataformas no estaban tan consolidadas, Telemadrid me ofreció presentar por primera vez las Campanadas. A mi madre le hizo tanta ilusión que contrató una parabólica para verme en directo desde la casa de campo donde celebramos siempre las Navidades», recuerda de forma entrañable.

Roberto recuerda como si fuera ayer su llegada a Madrid en su Ford Escort y sus 20 metros cuadrados de bohardilla compartidos con un señor desconocido. «Intentamos grabar mi entrevista en ese apartamento, pero te das cuenta de que ha pasado mucho tiempo y ya no es el mismo piso». El presentador de «Pasapalabra» y «El Desafío» dejaba en Sevilla amigos, familia y unos prometedores inicios profesionales. «Madrid te da muchas cosas, pero también te quita otras, como el pequeño nombrecito que empezabas a labrarte. En Madrid vuelves a ser anónimo, vuelves a empezar de cero».

Dicha sensación le recuerda a Roberto una canción de «Presuntos implicados»: «Dice ‘Estoy solo en medio de un montón de gente’». La música y las canciones del programa ocuparán un lugar central, todas ellas con dedicatorias a la capital. De hecho, la letra de la sintonía ha sido escrita por el propio Roberto: «Siempre me ha encantado escribir». La interpretación, en cambio, corre a cargo de otro no madrileño afincado en la ciudad, Roi Méndez. «Cuando llegó no le conocía nadie y ahora le para todo el mundo por la calle». Así, este programa es un reflejo de la trayectoria del sevillano en la televisión nacional, desde sus inicios en «España Directo» hasta su paso por «Operación Triunfo» como presentador.