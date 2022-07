Ibai Llanos coquetea con Youtube y abre la puerta a irse de Twitch: «Tenemos que irnos»

Hasta hace unas jornadas la relación entre Ibai Llanos (el streamer más importante de Twitch) y la plataforma morada parecía inmejorable. Twitch felicitaba al comunicador vasco por su récord de audiencia en La Velada del Año. Sin embargo Ibai sorprendía en su último directo al comunicar «fuera bromas» que él y su equipo se están planteando irse a Youtube: «Tenemos que irnos a retransmitir a YouTube, no es coña. Yo creo que este año es mi último en Twitch, de verdad»,, reconoce Llanos. «Nos tenemos que ir a YouTube. Mi editor me ha dicho que sí. Mi editor tiene ganas de ir a YouTube, no sé por qué. Creo que los directos se quedan subidos ahí», concluye con un punto irónico.

La verdad es que en los orígenes del streaming Youtube era de las pocas alternativas para emitir contenido en directo, pero pronto Twitch con su novedoso sistema de monetización y suscripciones atraería a toda la comunidad gaming, haciéndose casi por completo con el negocio. De hecho Twitch ha formado parte de los eventos de streaming más importantes de la historia en la comunidad hispanohablante (protagonizados por Ibai), como las veladas de boxeo o el Mundial de globos.

Sin embargo, ya son muchos los streamers que están regresando a Youtube para emitir sus directos. Era algo previsible desde que Twitch rebajaba el precio de las suscripciones y por lo tanto, también lo que reciben los streamers por cada suscriptor. Esto está llamado a acabar en una guerra de plataformas en la que parece que Twitch tendrá la última palabra si quiere conservar a su principal estrella.