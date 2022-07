Sergio Peris-Mencheta responde a las críticas de Jorge Javier: “Ya que lees, lee bien”

Hace una semana conocíamos que el actor Sergio Peris-Mencheta sería el encargado de presentar el reality con famosos en un castillo, “The Traitors” para HBO Max. Hace unos días Jorge Javier Vázquez tuvo la ocurrencia de ironizar con este hecho, pero ahora le ha llegado la respuesta del actor que ha sido muy contundente.

Un inquietante castillo será el escenario en el que el actor y director Sergio Peris-Mencheta debutará como presentador en “The Traitors”, un programa de entretenimiento con tintes psicológos en el que participarán dieciocho celebridades y que se estrenará a principios de 2023 en la plataforma HBO Max.

Tras conocerse la noticia y desde su altavoz de “Sálvame” en Telecinco, Jorge Javier Vázquez, quiso contestar a la información retrotrayéndose a 2015 cuando el presentador de Mediaset debutó como actor en “Iba en serio”, una obra en la que se interpretaba sí mismo y que fue criticada por Peris -Mencheta y otro actor Tristán Ulloa. En ese momento el protagonista de “Capitán Trueno” tildó de “surrealista” el hecho de que el presentador lanzara el musical. Pero lejos de quedarse ahí, continuó argumentando: “Evidencia las pésimas políticas de difusión cultural llevadas a cabo por parte de los que nos gobiernan... De aquellos polvos, estos lodos. Acabaremos todos yendo a un teatro a ver una televisión. No dicen que los actores somos putas, pues a prostituirse”. Todo esto lo dijo para aclarar después que no tenía nada en contra de los programas de corazón que dice no ver, ni nada en contra de la gente de la televisión, pero no consideraba que sea un montaje para auditorios públicos.

Esta semana Jorge Javier escribía en su Twitter con sorna: ““Leo que vas a presentar un programa en HBO. Te deseo lo mejor, bienvenido compañero”, nombrando a Peris-Mencheta y además adjuntando la información del diario “El periódico” en su edición digital sobre aquellas palabras del actor sobre el presentador.

Leo, @PerisMencheta, que vas a presentar un programa en HBO. Te deseo lo mejor, bienvenido compañero. https://t.co/o22jhX6xa6 — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) July 18, 2022

Peris-Mencheta no ha dudado en contestar a Vázquez: ““Sí, soy el host de Traitors. Un programa basado en el juego de Mafia (o Lobos), al que llevo jugando, y llevo dirigiendo desde antes de que tú hicieras televisión, compañero”, y aprovechó para darle la puntilla con un ““te deseo lo mejor en tu enriquecedor programa”.

Leo que lees. Pero ya que lees, lee bien. Sí. Soy el host de Traitors. Un programa basado en el juego de Mafia (o Lobos), al que llevo jugando, y llevo dirigiendo, desde antes de que tú hicieras televisión, compañero. Te deseo lo mejor con tu enriquecedor programa. https://t.co/mPbGnvv1MT — Peris-Mencheta (@PerisMencheta) July 18, 2022

Además le corrigió al principio del texto mandándole un claro mensaje que han hecho reír a las redes sociales, que se han posicionado en los dos bandos: “Leo que lees. Pero ya que lees, lee bien”.