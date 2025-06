La emoción de William Levy al hablar de sus hijos: "Son muy agradecidos, con un gran corazón"

William Levy ha visitado el plató de 'Y ahora Sonsoles', donde se ha pronunciado sobre su faceta como padre. Algo, que le llega de orgullo, y es que al ver las imágenes de sus hijos en el programa, el actor no ha podido evitar emocionarse. "Te veo emocionado", le ha dicho Sonsoles Ónega al ver su reacción.

Captura de William Levy en 'Y ahora Sonsoles' Antena 3

William Levy se emociona al hablar de sus hijos

"Así es la vida", ha respondido él a su vez con lágrimas en los ojos. "Me emociona verlos", le ha confesado. Sobre todo, darse cuenta de lo agradecidos que son Christopher y Kailey, de 19 y 15 años respectivamente. De hecho, Levy intenta pasar cada vez más tiempo con ellos, e incluso ha tomado la decisión de pasar 6 meses al año sin trabajar y así volcarse por completo en sus hijos.

"Son niños que son muy agradecidos, con un gran corazón y es lindo ver que quieren que me sienta orgulloso de ellos". Sobre todo, porque están creciendo muy rápido, y el actor no quiere sentir que ha perdido la oportunidad de estar a su lado. "Trabajo de junio a diciembre, y de enero a junio procuro dedicárselo a ellos porque no estamos juntos casi nunca", ha explicado.