Inés Hernand, sin tapujos ante la cancelación de 'La familia de la tele': "No se me ha comunicado"

Inés Hernand es otro de los rostros que se ha pronunciado de manera contundente ante la cancelación de 'La familia de la tele', igual que han hecho Kiko Matamoros o Marta Riesco. Las bajas cifras de audiencia han llevado a los altos cargos de RTVE a cancelar de manera definitiva el formato, según se han hecho eco diversos medios como 'Informalia' o 'El Mundo'.

Inés Hernand y Belén Esteban "Ni que fuéramos Shhh"

Así, a pesar de que en la cadena pública han llevado a cabo todo tipo de estrategias para salvarlo, como la de recortar el segundo tramo del programa o cambiar el horario una y otra vez en busca del mejor momento, parece que nada ha servido. Y, ahora, los grandes protagonistas rompen el silencio, como sucede en el caso de Hernand, quien ha procurado mantenerse muy cautelosa al respecto.

Inés Hernand reacciona a la cancelación de 'La familia de la tele'

"No tengo ninguna información oficial que venga desde un canal que sea vinculante a nivel contractual, por lo tanto una sigue yendo a su puesto de trabajo, hasta que me entere de otra cosa contraria", ha compartido vía stories. Sin embargo, parece que Hernand está muy al tanto de las últimas noticias. "Yo también estoy leyendo noticias que han aparecido online, pero a mí no se me ha comunicado nada oficial", ha sentenciado. "En cualquier cosa, agradecida siempre con las oportunidades, con las gentes que a uno le pone la vida".

De ese modo, la joven procura ponerla al mal tiempo, buena cara, y tiene claro que "si una cosa no sale pues ya saldrá otra y con una sonrisa, eleganza", declara.