El conmovedor mensaje con el que Marta Flich se despide de 'Todo es mentira'

El día ha llegado, y Marta Flich acaba de decirle adiós a 'Todo es mentira', el programa que la lanzaba a la fama hace ya seis años y medio. Un espacio en el que ha compartido protagonismo con Risto Mejide y del que hoy se despide, tal y como anunciaba el pasado 24 de abril. Así, desde el formato han querido rendirle un bonito homenaje mediante un vídeo que recogía sus mejores momentos.

Marta Flich y Risto Mejide en 'Todo es mentira' Cuatro

Marta Flich se despide de 'Todo es mentira'

Pero esa no ha sido la única sorpresa que se ha llevado la presentadora, ya que Risto tampoco ha querido perder la oportunidad de despedirse de ella. Y lo ha hecho mediante una emotiva intervención en directo. "Mi querida Marta Flich. Decirte que me disculpes que no pueda estar ahí hoy, me habría encantado estar para darte la despedida que mereces pero ya sabes que estoy inmerso en la grabación de la próxima temporada de 'Got Talent'", ha comenzando diciéndole el comunicador.

Captura de Marta Flich en 'Todo es mentira' Cuatro

El emotivo mensaje de Risto Mejide

"Son seis años y medio de dedicación absoluta a este formato, darte las gracias por esa dedicación", ha elogiado a su compañera y amiga. "Recuerdo esa chica con la que nos reunimos en un hotel de Madrid hace casi siete años, que era casi desconocida y que no la conocía nadie, y en seis años y medio esa mujer ha sido fundamental para el desarrollo de este formato y te hemos visto crecer como comunicadora. Me alegro por estos años vividos", ha proseguido Mejide, quien también se ha acordado de otros compañeros como Miguel Lago, Antonio Castelo o Itziar Castro.

"Habéis hecho de este formato lo que es hoy", aseguraba. "Te agradezco estos años vividos juntos y te deseo lo mejor porque se que te va a ir muy bien a partir de ahora y que espero que esos rumores que se oyen en el sector sobre tu futuro más inmediato se cumplan y que siga esa sonrisa y espontaneidad tan importante y tan única", le ha deseado a Flich.