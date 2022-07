¿El truco de Elon Musk para invertir en bitcoin?

La picardía existe y con internet y las redes sociales y las tecnologías del deepfake bien aplicadas es imparable. Así se pueden encontrar varias piezas en la red de redes en las que se asegura que “Elon Musk Invierte 12 millones de dólares en nuevas versiones de plataformas comerciales al público, lo que enriquece a la gente común”. Se trata de un fake que corre como la pólvora y que ha tenido que ser desmentido por Newtral.

El truco utilizado es usar una entrevista real, en este caso una del fundador de Tesla con la periodista Gayle King en el programa CBS Mornings. Lo que sucede, según las comprobaciones de Newtral, es que la pieza de televisión no es actual si no que data del 19 de diciembre de 2018, y en ningún caso el tema a tratar tiene que ver con la inversión en bitcoin, si no que versa sobre “las pruebas de conducción en túnel” de otra empresa de Musk, Boring Company.

Una imagen de la entrevista real tomada como gancho FOTO: La Razón Internet

En la versión atribuida a “El País”, los pies de foto que acompañan a la información intentan convencernos de que la periodista ha sido convencida para registrarse en una plataforma de inversión de bitcoins que promete ganar dinero rápidamente.

Según se ha podido comprobar desde este diario, existen más copias de esta estafa de pishing en la que se suplantan las cabeceras de otros medios como “Mirror” y en la que se desgranan declaraciones como que “va a traer muchos beneficios para muchas personas, por lo que es importante que todos lo sepan”, explica Elon. “La gente está luchando financieramente y ahora tienen la oportunidad de ganar millones desde casa. ¡Es increíble!”.

Captura falsa del pishing FOTO: La Razón Internet

Para continuar con el engaño asegura que Musk “nos dijo que usó su tarjeta de crédito para el depósito inicial!” y que “Para demostrar el poder de la plataforma, Elon hizo que Gayle King depositara €250 en vivo en el programa”. Según las publicaciones falsas, la periodista “después de su depósito inicial de €250, la plataforma comercial se puso a trabajar comprando a bajo precio y vendiendo a alto precio. En 3 minutos, había aumentado con éxito sus fondos iniciales a €483. Eso es una ganancia de €233″.

Musk se ha convertido en los últimos tiempos en la figura cuya identidad más se suplanta en las redes sociales para engatusar a los incautos y sustraerles miles de dólares con proposiciones “demasiado buenas para ser verdad”, según aseguró a Efe el experto en ciberseguridad Satnam Narang, que trabaja de investigador para la firma de Tenable.