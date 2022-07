Roberto Brasero desmiente un bulo de un sobre la ola de calor explotado por un diputado de Vox

La ola de calor no solo está dejando accidentes y muertes en todo el mundo, si no que se agolpan las informaciones falsas y sin contrastar de aquellos que no son expertos en meteorología. Pero Roberto Brasero, que sí lo es, no ha dejado pasar la oportunidad de poner en su sitio un bulo lanzado por un tuitero y que ha seguido su expansión gracias al diputado de Vox en la Asamblea de Madrid, Jaime de Berenguer: “No se puede acusar de manipulación haciendo TRAMPA”.

⬆️el tiempo de Antena 3 el 13 jul. 2017

VS

el tiempo de Antena 3 el 7 jul. 2022⬇️



Manipulación ? Nah🤏 pic.twitter.com/O3VI9nSLgN — gUalTrApA ⚖️🇪🇸 (@gualtrapa) July 18, 2022

“Soma televisivo. La TV es “su fordería””, escribió en su cuenta de Twitter el pasado 19 de julio Jaime de Berenguer, que explica en su biografía que dice “lo que pienso, a veces me equivoco”. El tuit estaba acompañado de dos imágenes de Roberto Brasero junto a dos imágenes de temperaturas sobre el mapa de España.

Soma televisivo.

La TV es “su fordería”. pic.twitter.com/Gz3AtXAAhO — Jaime de Berenguer (@jaimeberenguer) July 19, 2022

La idea de la publicación era denunciar que los informativos de Antena 3 y la previsión del tiempo que dirige Brasero son alarmistas por una cuestión de colores. Así habrían utilizado colores más oscuros para las altas temperaturas y habría diferencias entre colores con los mismos grados en la misma provincia. O eso es lo que quería exponer el tuitero @gualtrapa y que luego continuó De Berenguer.

Rápidamente, Roberto Brasero ha querido desmentir: “No se puede acusar de manipulación haciendo trampa”. El meteorólogo se refiere a que ambos mapas no son comparables porque “ESE tuit compara 2 mapas de distinta índole: (una es de avisos y el otro es de temperatura máxima)”.

No contento con desmentir el bulo, Brasero ha querido ser didáctico con el diputado de Vox y hacerle un favor: “AQUÍ os dejo la comparativa con el mismo tipo de mapa (se llama RIGOR). Como la corrección no le cabía en un sólo tuit ha continuado a modo de hilo.

No se puede acusar de manipulación haciendo TRAMPA



➡️ ESE tuit compara 2 mapas de distinta índole: (uno es de avisos y el otro es de temperatura máxima)



➡️ AQUÍ os dejo la comprativa con el mismo tipo de mapa (se llama RIGOR)



Y sí, ahora hay más avisos... Pero sigo 👉 https://t.co/0WNvLUtPUl pic.twitter.com/3wqsXAzBzO — Tutiempo (@tiempobrasero) July 19, 2022

“Por si hay más dudas: 42º aparece en naranja en Andalucía (p. ej) y en rojo en Orense, porque para Orense los 42º ES AVISO ROJO ¡y para Andalucía solo es NARANJA!. El riesgo depende también de los sitios !!! Aquí viene explicado con detalle http://aemet.es/es/eltiempo/prediccion/avisos/ayuda/… (sigue)”, matiza Brasero que no deja nada al azar en su explicación: “Se habla ahí del verano de 2017... y que si era verano, y que si eso es normal, y entonces no hablábamos de ola de calor... Pues no es así”. Y a continuación enlaza con la información de tiempo.com sobre las cinco olas de calor en España en 2017.

Hay que tener en cuenta que el propio tuit de @gualtrapa lleva un aviso sobre que “este contenido se presenta fuera de contexto” con un enlace directo al aviso de que “Se están utilizando distintos mapas con previsiones de altas temperaturas para desinformar, aseguran verificadores”.