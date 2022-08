Ximo Rovira tras censurarle la televisión valenciana por su pasado de “telebasura”: “Son prejuicios, no una decisión profesional”

La televisión en España tiene memoria. Y si no que se lo digan al presentador Ximo Rovira. La semana pasada se conocía la decisión del Consejo de la televisión valenciana al rechazar su candidatura a presentar un nuevo concurso en À Punt por su pasado asociado “a la telebasura”. Ahora, el que fuera presentador del famoso programa “Tómbola” ha contestado: “Son prejuicios, no una decisión profesional”.

Todo comenzaba la semana pasada, cuando el periodista y presentador Ximo Rovira, de 61 años esperaba la decisión para incorporarse a la nueva edición de “Atrapa’m si pots” (”Atrápame si puedes”) presentado inicialmente por Eugeni Alemany y actualmente por Carolina Ferre. El consejo rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació rechazó finalmente con cinco votos a cuatro que Rovira fuera el presentador del programa y Mar Iglesias, presidenta en funciones argumentó que “nunca ha sido un veto, ni se ha dudado de la gran profesionalidad de Ximo Rovira, pero sí queremos evitar la memoria audiovisual valenciana que está vinculada a la telebasura y al pasado de Canal 9″.

Ximo Rovira y algunos colaboradores de 'Tómbola' FOTO: Gtres

En el citado canal comenzó la andadura de uno de los programas de cotilleos más famoso de la televisión, “Tómbola”, que se emitió entre 1997 y 2004 y se considera el origen de muchos de los programas de televisión del mismo formato de años posteriores en distintas cadenas privadas. El consejo se excusa diciendo que habían pedido “caras nuevas caras que no recuerden al antiguo Canal 9, que tengan otro aire, que remitan al futuro. Y se ha considerado que su imagen se asocia a la telebasura y dañaba esa nueva imagen de la cadena”, explicó Iglesias en declaraciones a Levante-EMV. La decisión entonces fue poner al frente del espacio concurso a Óscar Tramoyeres.

Ximo Rovira tras conocer la decisión aseguró sentirse triste y explicó que “llevo 38 años trabajando en radio y televisión, es la primera vez que, avalado por la dirección general, las direcciones de contenidos y programas de una cadena y propuesto por una productora de prestigio quedo excluido de un proyecto, por criterios no profesionales». Además, asegura que «más que veto lo llamaría prejuicios o hasta sectarismo y me duele especialmente que sea en la que ha sido mi casa». Explica que “lo que me ha dolido es que contaba con el aval de todos estos y me encuentro con que se argumenta que represento una hipoteca reputacional porque presenté “Tómbola” hace años”.