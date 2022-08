Muere Clu Gulager, actor de ‘El regreso de los muertos vivientes’, a los 93 años

Clu Gulager , el veterano actor conocido por sus papeles en la serie de NBC “The Virginian” y la comedia de terror de 1985 “El regreso de los muertos vivientes”, murió por causas naturales a los 93 años.

El hijo de Gulager, John, compartió una foto de su padre en su Facebook como tributo. El cineasta Sean Baker, quien dirigió a Gulager en la película de 2015 “Tangerine”, confirmó la noticia de su muerte en Twitter. Diane Goldner, la nuera de Gulager, también compartió una declaración familiar en Facebook confirmando la noticia, diciendo que murió “rodeado de su amada familia”.

“Clu era tan cariñoso como leal y dedicado a su oficio, un miembro orgulloso de la nación Cherokee, un infractor, agudo y astuto y del lado —siempre— de los oprimidos. Era de buen humor, ávido lector, tierno y amable. Ruidoso y peligroso”, se lee en el comunicado. “Estaba sorprendido de haber vivido, incluso un día después de que Miriam Byrd-Nethery, el amor de su vida, muriera hace 18 años”.

Durante siete décadas Gulager participó del mundo de la interpretación comenzando con pequeñas actuaciones como invitado en series de televisión de la década de 1950. Un pilar de los westerns televisivos, Gulager interpretó a Billy the Kid en “The Tall Man” de NBC durante sus dos temporadas y tuvo un papel regular en “The Virginian” de la cadena durante cuatro de sus nueve temporadas. También tuvo un papel en “The Last Picture Show” de Peter Bogdanovich en 1971.

En la década de 1980, Gulager se volvió a presentar a una nueva generación de espectadores con papeles destacados en películas de terror. El actor actuó junto a Vera Miles en “La iniciación” de 1984. Un año más tarde, se le pudo ver en “The Return of the Living Dead” de Dan O’Bannon y en “Pesadilla en Elm Street 2” de Jack Sholder.

Gulager era uno de los favoritas del director Quentin Tarantino, cuya película de 2019 “Once Upon a Time in Hollywood” marcó el último crédito cinematográfico del actor. El actor interpretó al dueño de una librería en la película de Tarantino. En su vida privada, Gulager fue un cinéfilo habitual en New Beverly Cinema de Tarantino en los últimos años.

Nacido como William Martin Gulager en Holdenville, Oklahoma, el 16 de noviembre de 1928, el padre de Clu era un ex actor y animador de vaqueros. Después de servir en el Cuerpo de Marines de los EE. UU. en la década de 1940, Gulager asistió a la Universidad Estatal del Noreste y luego a la Universidad de Baylor, comenzando su incursión en la actuación.

El primer crédito de Gulager en la pantalla aparece como un episodio de 1955 de la serie de variedades “Omnibus”. Después de una serie de apariciones especiales en programas de televisión, Billy the Kid en “The Tall Man” marcó su primer papel importante, actuando junto a Barry Sullivan como Pat Garrett. Aunque la serie de NBC duró poco, Gulager se encontró rápidamente de nuevo en la silla de montar como miembro regular del elenco de “The Virginian” solo unos años después.

En 1964, Gulager desempeñó un papel importante en “The Killers” de Don Siegel, actuando junto a un elenco que incluía a Lee Marvin, Angie Dickinson, John Cassavetes y Ronald Reagan (en su último papel cinematográfico). Gulager también dirigió su propio cortometraje, “A Day With the Boys”, que fue nominado a la Palma de Oro al mejor cortometraje en el Festival de Cine de Cannes de 1969.

Más adelante en su carrera, Gulager fue dirigida por su hijo, John Gulager. La pareja colaboró en la serie de películas de comedia de terror “Feast” y “Piranha 3DD” de 2012. Gulager se casó con la también actriz Miriam Byrd-Nethery en 1960. Los dos permanecieron casados hasta la muerte de Byrd-Nethery en 2003. Le sobreviven sus hijos, John y Tom; sus parejas, Diane y Zoe; su querido nieto Clu Mosha; fanáticos dedicados y décadas de estudiantes extraordinarios.