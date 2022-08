La televisión mostrará por primera vez una Histerectomía

“En buenas manos” fue un programa pionero en España de la mano de Antena 3 que presentaba el Doctor Bartolomé Beltrán que que mostraba con total cercanía las más complicadas intervenciones quirúrgicas. Ahora el canal británico Channel 5 ha anunciado que por primera vez en televisión se podrá ver a una mujer sometida a una Histerectomía como parte de una serie sobre la salud de la mujer llamada “Women’s Health: Breaking The Taboos”.

Channel 5 mostrará a la maestra jubilada Gillian Libretto siendo operada sin sedación. Sufrió un prolapso después de tres embarazos complicados entre los 34 y los 42 años, cuando se la consideraba una ‘madre geriátrica’. En “Women’s Health: Breaking The Taboos”, y según la cadena, “los espectadores la verán someterse al procedimiento para extraerle el útero en el New Victoria Hospital, Kingston, Surrey. Luego, se la filma sosteniendo el órgano, lo que dice que la hizo sentir ‘emocional’”.

La Sra. Libretto, de 75 años, dice que quería participar en el programa para educar a las mujeres más jóvenes sobre los riesgos de tener bebés más adelante en la vida. Ella le dijo a “The Mail” el domingo: “El cámara decía: ‘Oh, Dios mío, wow’”. Fue una educación para él ver esto y eso me interesó mucho. Me gustaría ser parte de un programa educativo que tenga que ver con la salud de la mujer. Me parece que muchas personas, y en particular las mujeres que van a dar a luz, son tan ignorantes acerca de sus cuerpos y me siento muy culpable como educadora”.

Según la maestra ‘Tenía la esperanza de que al estar en el programa no solo podría ayudar a educar a las mujeres, sino también ser una fuente de información para las mujeres que podrían estar pasando por esto en este momento. Además, estaba teniendo bebés a una edad en la que probablemente no debería haberlo hecho. Las mujeres están teniendo bebés más tarde en la vida y se les debe advertir que cuanto más mayores son, la tendencia es a tener más problemas ginecológicos”.

En el programa, presentado por Cherry Healey, los espectadores verán a la Sra. Libretto explicando sus sentimientos “mientras sostiene su útero”. Ella explicó al diario británico que la emocionó porque se estaba despidiendo de una parte de su cuerpo que “le permitió convertirse en madre”.

El programa es parte de una serie presentada por la Sra. Healey que los jefes de Channel 5 esperan que termine con los tabúes sobre los problemas de salud de las mujeres. La presentadora también estuvo presente en la operación y dijo: “Filmamos con Gillian cuando le estaban haciendo una histerectomía y se ofreció como voluntaria para permanecer despierta y amablemente me dejó verlo”. Explicó con sus propias palabras que al principio tuvo dudas: ‘Soy aprensiva, pero pensé: ‘Tengo que hacer esto. ¿Cuándo volveré a tener esta oportunidad?’ '