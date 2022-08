Mike Tyson carga contra Hulu ante el estreno de la serie ‘Mike’: “Me robaron la historia de mi vida y no me pagaron”

Mike Tyson es conocido por sus ataques de violencia. En esta ocasión su sparring fue ni más ni menos que la plataforma Hulu, que se llevó lo suyo por redes sociales. La razón de la pelea es a colación de la serie sobre su vida, “Mike”, porque el ex boxeador no está contento de que el servicio de transmisión haya producido una serie biográfica sin su permiso o compensación por contar su historia.

“No dejes que Hulu te engañe. No apoyo su historia sobre mi vida. No es 1822. Es 2022″, se lee en el comunicado de Tyson en Instagram . “Me robaron la historia de mi vida y no me pagaron. Para los ejecutivos de Hulu, solo quiero que puedan vender en el bloque de subastas”. En la publicación de las redes sociales, Tyson subtituló: “Hulu es la versión de transmisión del maestro de esclavos. Me robaron la historia y no me pagaron”.

La última publicación de Tyson se produjo después de otra publicación que hizo en la misma plataforma de redes sociales donde elogió al presidente de UFC, Dana White, por supuestamente negarse a promocionar la serie Hulu.

“Hulu trató desesperadamente de pagarle a mi hermano @danawhite millones sin ofrecerme un dólar para promover que su amo de esclavos se hiciera cargo de la historia de mi vida”, afirmó Tyson en un comunicado publicado en Instagram. “Lo rechazó porque honra la amistad y trata a las personas con dignidad. Nunca olvidaré lo que hizo por mí, al igual que nunca olvidaré lo que Hulu me robó”.

En el panel de la gira de críticos de televisión de Hulu el jueves, la productora ejecutiva del proyecto, Karen Gist, abordó la naturaleza no autorizada del proyecto. “Solo queríamos contar una historia imparcial y que la audiencia decidiera lo que piensa o siente”, dijo Gist. “Desafiar lo que la gente cree que sabe sobre Mike y esperar que salgan de la serie con algo más en lo que pensar. Ya sea que te guste o lo odies, ¿la historia te hace cuestionar cuán cómplice ha sido la sociedad? Esa fue la intención, esa fue la estrella polar para la sala de escritores mientras estábamos elaborando historias”.

Esta no fue la primera vez que el campeón de peso pesado criticó a Hulu por la serie biográfica. En febrero de 2021, Tyson también recurrió a Instagram para alzar la voz contra el transmisor después de anunciar el proyecto. “El anuncio de Hulu de hacer una miniserie no autorizada de la historia de Tyson sin compensación, aunque desafortunado, no es sorprendente”, dijo el boxeador en una publicación ahora eliminada. “Este anuncio sobre los talones de las disparidades sociales en nuestro país es un excelente ejemplo de cómo la avaricia corporativa de Hulu condujo a esta apropiación indebida cultural sorda de la historia de vida de Tyson. Hacer este anuncio durante el Mes de la Historia Negra solo confirma la preocupación de Hulu por los dólares sobre el respeto por los derechos de las historias negras. Hollywood necesita ser más sensible a las experiencias negras, especialmente después de todo lo que sucedió en 2020″.

“Mike” se estrenará el 25 de agosto en Hulu. La serie fue creada por Steven Rogers ( I, Tonya ) y está protagonizada por Trevante Rhodes. Otros miembros del reparto incluyen a Russell Hornsby, Harvey Keitel, Laura Harrier y Li Eubanks.