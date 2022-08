Sorpresa para Mercedes Milá: “Es urgente que pase por el quirófano”

La periodista Mercedes Milá se está dando cuenta de que parece que la suerte no la acompaña en este agosto. Si la semana pasada sufría un accidente relacionado con un tábano y una bicicleta que le deparó la rotura del húmero, del que se recuperaba con morfina y paciencia, ahora las tornas se han dado la vuelta y la cosa parece más grave y “es urgente que pasar por el quirófano”.

AL principio su alegría pasaba porque le habían dicho que la fractura que sufrió era limpia y que no era necesaria la operación, pero en un nuevo post sobre el tema la catalana ha aclarado que tiene nuevo diagnóstico y no es bueno: “Mi médico, Rafa González-Adrio, ha pedido a la clínica del Dr. Manchón que me haga un TAC hoy -escribía el martes- No he dado crédito al resultado”.

Según Milá, que sigue llevando el brazo en cabestrillo, resulta que “en el hospital de Francia, cerca de donde me caí, me aseguraron que tenía una rotura limpia que no requería operación y ahora resulta que me destrocé la cabeza del húmero y es urgente que pase por quirófano”. Milá también ha compartido que el dolor “va en aumento” y que no estaba en sus planes “borrar el mes de agosto”. “@willevy y servidora nos quedamos sin vacaciones”, ha compartido en una clara borma al actor que acaba de entrevistar.

Para finalizar el post, la periodista y presentadora ha compartido un vídeo de Joan Manuel Serrat y Ana Belén cantando “Mediterráneo” y ha dicho que se inspira en la música “para pasar los días de inmovilidad” que tiene por delante. Milá no puede “levantar los brazos” ni tener a su perro Scott en su regazo, algo que echa de menos, ha dicho. “Estoy echando mucho de menos a Scott. Ha estado viviendo unos momentos de vacaciones con Boira” el cachorro de un amigo.